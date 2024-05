‘Corren’ a Marcelo Ebrard de restaurante en Guadalajara, Jalisco

La presencia de Marcelo Ebrard, excanciller de México, no fue bien recibida en un restaurante de Guadalajara, Jalisco, del cual tuvo que salir en medio de reclamos de los comensales, quienes gritaron “¡fuera Morena! ¡fuera Morena!”.

Marcelo Ebrard llegó a Jalisco ayer sábado 1 de mayo para participar en un mitin en compañía de la candidata a la gobernadora de dicho estado, Claudia Delgadillo, y el candidato a la presidencia municipal de Zapopan, Pedro Kumamoto.

Pese a que en primera instancia Marcelo Ebrard no reconoció los resultados de la encuesta madre de Morena, en la cual resultó ganadora Claudia Sheinbaum, el excanciller dijo en noviembre de 2023 que llegó a un “entendimiento” con la candidata a la Presidencia de la República, ya que previamente denunció “irregularidades” en el proceso interno de Morena.

“Si yo tuviera la consciencia de que ella organizó todo eso, pues evidentemente no creo que hubiésemos llegado a un entendimiento, no sería factible. Mi punto de vista es que genuinamente le parece que no es conveniente que esas prácticas se instalen”MARCELO EBRARD

Lo que necesitas saber de las elecciones México 2024

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

VIDEO: Marcelo Ebrard abandona restaurante de Guadalajara, Jalisco en medio de gritos de “fuera Morena”

Marcelo Ebrard, quien se desempeña como coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior en la campaña de Claudia Sheinbaum, tuvo que abandonar un restaurante en Guadalajara, Jalisco en medio de gritos de “¡fuera Morena! ¡fuera Morena!”.

Los hechos quedaron registrados gracias al video de un celular, en el cual se puede observar la salida de Marcelo Ebrard del restaurante, quien se encontraba en Jalisco para acompañar en un mitin a la candidata a la gubernatura de Morena de dicho estado, Claudia Delgadillo.

El posicionamiento de los candidatos presidenciales rumbo a las elecciones 2024 se mide en la encuesta MetricsMX, la cual sitúa a la candidata de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México con casi 25 puntos de ventaja respecto a la candidata de PAN, PRI y PRD.

Los resultados de la encuesta MetricsMX del 26 de abril de 2024 son: