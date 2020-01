Coronavirus: Un profesor del IPN sería el infectado

Un profesor del Instituto Politécnico Nacional (IPN) sería el único caso posible de coronavirus en México, se supo esta mañana, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) sesiona de urgencia en Ginebra cuando el número de muertos confirmados en China se elevó ya a 17.

Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer hoy que hay un caso de coronavirus chino que se está analizando en Tamaulipas, y otro caso que ha sido descartado, Gloria Molina, titular de la Secretaría de Salud de aquella entidad, detalló que la persona que podría estar contagiada es un hombre de 57 años de edad y de de origen asiático.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, explicó que el doctor en Biología Molecular del IPN viajó a Wuhan, China, el pasado 25 de diciembre y regresó a Reynosa, Tamaulipas, el 13 de enero, sin embargo, fue hace dos días que comenzó a presentar síntomas del nuevo coronavirus.

“El día de ayer recibimos en la dirección de epidemiología una llamada para reportarnos un caso que tenía la sospecha sobre todo por los antecedentes, es un hombre de 57 años, profesor del IPN”, precisó la funcionaria en el programa “Por la mañana”.

Ante dicha situación, indicó, fue que el hombre se presentó en una clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y decidió aislarse en su casa después de que le tomaran pruebas con el objetivo de confirmar si se trata del coronavirus chino.

“Estamos en contacto permanente con sus familiares en China, que no presentan síntomas y que no presentan enfermedad alguna”, reveló

Por otra parte, la Secretaría de Salud de Tamaulipas precisó que el paciente se encuentra asintomático, sin fiebre, y solamente presenta tos seca y rinorrea.

“El pasado 25 de diciembre de 2019, el paciente viaja a China, saliendo de Reynosa a la Ciudad de México, con escala en Tijuana, posteriormente llegada a Beijing, y el mismo día a la ciudad de Wuhan, Hubei”, añadió en un comunicado.

Asimismo, la dependencia apuntó que durante su viaje al país asiático convivió con cuatro familiares, con quienes se comunica diariamente, “y actualmente se reportan sanos, no tuvo convivencia con animales y visitó algunas ciudades cercanas (menos de 100 km en tren)”.

“Regresa el día 10 de enero, saliendo de la ciudad de Wuhan, Hubei, con rumbo a Beijing, con escala en Tijuana, Ciudad de México y llega a Reynosa el día 11”, agregó.

De acuerdo con las autoridades de salud, “el lunes 13 de enero de 2020, inicia con tos (comenta rara); el jueves 16 inicia con flujo nasal, no dolor de pecho, no dolor de garganta, vive solo y no convive con personas enfermas (respiratorias).

“Tanto al paciente como a su acompañante se obtuvieron muestras de faringe y orofaringe, las cuales partieron este miércoles por la mañana rumbo al INDRE para su diagnóstico, el cual se espera en menos de 72 horas”, estimó.

“Se le indicó tratamiento a base de Oseltamivir, además de aislamiento social por cinco días, hasta su mejoría, en tanto se programó una visita a su centro de trabajo, donde se realizará búsqueda activa de contactos sospechosos”, finalizó la Secretaría.

