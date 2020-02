Coronavirus no impedirá giras y mi contacto con la gente: AMLO

Ante la detección del primer caso de coronavirus a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tomará ninguna medida de prevención, por que seguirá saludando de mano a la gente en sus visitas a los estados.

A pregunta expresa sobre si realizará algún cambio, el mandatario respondió:

“No, no, no, va a ser lo mismo.”

Asimismo, señaló que “si no hay descuido ante cualquier enfermedad, si se tiene atención médica y medicinas, la gente sale adelante. La medicina ha avanzado mucho”, dijo.

Este viernes López Obrador realiza una gira por su estando natal, Tabasco, donde sostendrá diálogos con los pueblos indígenas de los municipios de Centro, Centla, Nacajuca y Macuspana.

En compañía de su vocero, Jesús Ramírez y parte de su gabinete, el jefe del Ejecutivo Federal recorrerá las tierras que lo vieron crecer por lo que iniciará su recorrido por villa Tamulté de las Sabanas, en el municipio de Centro, que comprende a la capital tabasqueña, y luego enfilará a Nacajuca.