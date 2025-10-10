Convoca Jesús Esteva Medina a personal de CAPUFE a conducirse con honestidad

● El director general de CAPUFE, Rubén Arturo Hernández Bermúdez, resaltó la labor de los 9 mil trabajadores que atienden la Red Carretera de cuota y puentes a cargo del organismo

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, exhortó al personal de Caminos y Puente Federales (CAPUFE) a trabajar conjuntamente y con honestidad.

En una visita a las instalaciones de CAPUFE en Morelos y acompañado del subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, el titular de la SICT refrendó lo dicho por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “la honestidad y combate a la corrupción deben ser la regla y no la excepción”.

Indicó que CAPUFE es parte del desarrollo de la ingeniería, por ello una de las primeras acciones en la presente administración fue hacer sinergia con quienes integran este organismo.

“Es importante reflexionar; cuando hay situaciones irregulares, denunciarlas y avanzar en los procesos de tener esa autoridad moral para que las obras lleguen a buen término y para que cumplamos con lo que está esperando el país, con lo que está esperando el pueblo de nosotros”, enfatizó.

Durante el recorrido para conocer las tareas que se realizan en este centro de operaciones, el secretario de la SICT pidió hacer de CAPUFE un referente nacional de lo que significa servir con integridad, eficiencia y trabajo colectivo.

“En el Gobierno de México nos toca colaborar con una visión humanista, un gobierno cercano al pueblo, principios que deben marcar el rumbo y que deben de ser parte de nuestra guía en el trabajo cotidiano”.

El funcionario federal señaló que se tienen nuevos retos como la modernización de la infraestructura, la implementación de los Arcos de Seguridad Dinámicos, transitar hacia el Telepeaje cero efectivo y lograr que CAPUFE sea operador de Telepeaje: TAG IAVE.

Por su parte, el director general de CAPUFE, Rubén Arturo Hernández Bermúdez, dio a conocer que cuentan con 9 mil trabajadores distribuidos en las tres unidades regionales y oficinas del organismo a nivel nacional, que operan en los cerca de 4 mil kilómetros de autopistas y 29 puentes.

Hernández Bermúdez agradeció la presencia del secretario Esteva Medina y comentó que, a lo largo de 40 años de creación de CAPUFE, pocos secretarios han visitado las oficinas de Morelos.

En el evento también se anunció el nombramiento del nuevo director técnico de CAPUFE, Marco Antonio Figueroa, que cuenta con una trayectoria de 15 años en la SICT.