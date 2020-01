Continúan las protestas contra el Insabi

Por segundo día consecutivo, las instalaciones del Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi) se encuentran tomadas por la protesta que mantienen trabajadores del extinto Seguro Popular, informó Excélsior.

Las puertas de acceso para el personal de la dependencia, ubicada en las calles Gustavo E. Campa y Macedonio Alcalá, en la colonia Guadalupe Inn, se encuentran bloqueadas por los manifestantes provenientes del estado de Oaxaca que se instalaron desde ayer y que exigen ser recibidos por las autoridades para dialogar sobre sus demandas.

Nosotros requerimos la presencia del director del Insabi y también un representante de la Secretaría de Hacienda. En Oaxaca nos dijeron que no han liberado los recursos por parte del Gobierno federal. Al no liberar los recursos, nosotros no podemos tener el salario con el cual contamos hasta el momento”, declaró Roberto Manuel Trujillo, dirigente del movimiento.

Más de 500 personas que trabajaban en el Seguro Popular en el estado de Oaxaca se quedaron sin empleo desde que inició este año.

Cabe señalar que, la mañana de este martes, trabajadores de Michoacán y Tabasco que laboraban en la extinta dependencia, arribaron a la ciudad para sumarse a la protesta, pues presentan la misma problemática.

Los empleados del INSABI no han podido ingresar a trabajar en dichas oficinas, y hasta el momento el personal no ha tenido acercamiento con los inconformes, por lo que el plantón se mantiene.

De continuar así, anunciaron que el próximo jueves acudirán a Palacio Nacional para elevar su protesta ante las autoridades del Ejecutivo Federal.