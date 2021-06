“Consulta contra expresidentes no sólo es ejercicio legal, sino moral”: AMLO los acusa de dejar crecer a los cárteles del narcotráfico

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la consulta contra expresidentes no sólo es un ejercicio legal, sino “también moral“, para juzgar las acciones cometidas en el periodo neoliberal.

“Propuse lo de la consulta porque considero que es un ejercicio importante, no solo legal, sino moral, si el periodo neoliberal causó un daño tremendo al país, es el peor período de la historia de México, fue un proceso de degradación, de decadencia, un proceso de degradación progresiva, ¿cómo no se va a revisar?”, dijo.

“No solo es un cuestionamiento a los presidentes, sino al modelo que impusieron con el propósito de saquear, robar, humillando al pueblo, sí es un proceso importante”, expresó.

Esta mañana en Palacio Nacional, López Obrador pidió a la ciudadanía promover la consulta a realizarse el próximo domingo 1 de agosto, ya que “los medios de comunicación y los conservadores no lo van a hacer”.

“De todas formas hay que promoverla, los medios no la van a promover, porque los medios están al servicio de los grupos de intereses creados, con honrosas excepciones; no les conviene como se dice coloquialmente, no dicen nada porque no les conviene”, argumentó.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que todavía se siguen padeciendo las “atrocidades, saqueos y abusos en materia de seguridad”, y puso como ejemplo que se dejaron crecer los cárteles del narcotráfico.

“Estos grupos no surgieron en estos dos años y medio que llevamos nosotros, el grupo Sinaloa ya lleva su tiempo, el del Golfo también y su historia, cómo se constituyeron; el de Jalisco, lo mismo; el grupo de Guanajuato, que tanta violencia genera”, recalcó.

“Todos en el periodo neoliberal, porque había una asociación delictuosa, porque se protegía a los grupos, no había una separación entre autoridad y delincuencia, eran dos delincuencias y se entendían bien, la delincuencia llamada organizada y la delincuencia de cuello blanco, eso era lo que existía”, afirmó.