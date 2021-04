Conspiradores contra la democracia y provocadores, así calificó AMLO a integrantes del INE y del TEPJF por cancelar candidaturas de morenistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “excesivo” y un “golpe a la democracia” la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

En la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, llamó a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán a no desanimarse y seguir luchando por la democracia en dichas entidades.

“Quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos y en particular a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán, decirles que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten, hay que actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente”, señaló.

“En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos, y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación. Quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana”, declaró.

López Obrador no se explica las razones de la cancelación de las candidaturas de Salgado Macedonio y Morón Orozco, y además afirmó que no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo de elegir a sus gobernantes.

“No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14 mil pesos, en lo que corresponde al precandidato de Michoacán y de 19 mil pesos que ser le atribuyen no comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro, eso no tiene ninguna justificación, se me hace excesivo”, externó.

“Es antidemocrático, por eso hablo de que fue un golpe a la democracia, porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo, en la democracia en el pueblo el que decide, es el que manda. En este y como en otros casos no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se le afectó a los ciudadanos, se les quitó un derecho a elegir, un derecho fundamental”, refirió.

López Obrador consideró que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral son organismos que “vienen del antiguo régimen antidemocrático”, además de calificarlos como provocadores y antidemocráticos.

“Estos golpes llevan también ese propósito de desmoralizarlos, de desanimarlos. No, hay que echarse para adelante, la libertad no se implora, se conquista; se tiene que hacer valer la voluntad y sentimientos del pueblo”, adujo.

“Debe respetarse el veredicto, la sentencia, porque tenemos nosotros que apostar a la democracia, y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional, es un acto de provocación, y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad. No hay que engancharse, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante”, recalcó.

“¿Ustedes creen que los consejeros del INE o magistrados del Tribunal Electoral son demócratas? Yo digo no, al contrario, conspiran contra la democracia”, afirmó.