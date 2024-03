“Conservadores corruptos no quieren aceptar la nueva realidad del país”, dice AMLO de su 4T

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este viernes su Cuarta Transformación, de la cual señaló que nada sigue igual en nuestro país pese a lo que dicen sus adversarios, a quienes llamó “conservadores corruptos“.

En la conferencia matutina realizada hoy en Coatzacoalcos, Veracruz, López Obrador indicó que los conservadores no quieren aceptar la nueva realidad del país, la cual llegó con la Cuarta Transformación desde diciembre de 2018.

“Hay muchos que insisten e insisten de que es lo mismo no quieren aceptar la nueva realidad. Nuestros adversarios, los conservadores corruptos”, indicó

“Quisieran que pudieran demostrar de que somos iguales a ellos, a los corruptos, brincos dieran, si pudieran demostrar que somos iguales. Quieren que se mantenga esa idea como si nada hubiese pasado: ‘qué transformación ni que nada, sigue igual’. ¡No, no sigue igual!”, puntualizó.

El mandatario mexicano aseveró que pese a que sus opositores “le andan buscando por todos lados” para lanzarse contra su Gobierno, los miles de millones de pesos gastados en campañas no han funcionado.

“Ayer lo hablaba en el caso de la violencia, porque como le andan buscando por todos lados. ‘Narco Presidente AMLO’, gastando millones de pesos y en dónde están las pruebas, calumnias. Ah, pero como no les funciona porque resulta que en nuestro pueblo está muy informado, muy consciente”, declaró.

“Ellos (sus opositores) no aceptan que el pueblo esté consciente de lo que está sucediendo y que haya cambiado la mentalidad del pueblo, y que el pueblo de México sea de los más informados y politizados del mundo, porque como son racistas y clasistas, dicen que el pueblo no existe, la política no tiene nada que ver con el pueblo o el pueblo no sabe nada de política, la política es asunto de los políticos”, puntualizó esta mañana en el estado de Veracruz.