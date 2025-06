Consejero pide al INE no declarar la validez de la elección por acordeones que guiaron los resultados

El consejero Arturo Castillo propuso que el Consejo General del INE no declare la validez de la elección judicial por «dudas razonables» de que los acordeones guiaron la votación y coinciden en un 80 por ciento con quienes ganaron, sin que esto implique no poder declarar ganadores hoy mismo.

El consejero explicó que hay 818 casillas con irregularidades, «con prácticas que creíamos desterradas» como boletas no extraídas de las urnas, candidaturas con 100 por ciento de los votos y una evidente inducción al voto mediante el uso de acordeones», lo que destacó, aunque representa el 0.97 por ciento del total de las casillas instaladas, es «sumamente grave».

Arturo Castillo exhibe irregularidades

En la sesión el Consejo General donde se debe aprobar la validez de la elección, el cómputo nacional y las constancias de mayoría de los 881 cargos del Poder Judicial de la Federación que se sometieron por primera vez a votación popular, el consejero Castillo fue el primero en exhibir las irregularidades de la elección que dijo, afectan la democracia y los derechos de la ciudadanía.

«Quiero referirme al elefante en la sala del que nadie quiere hablar, los llamados acordeones, porque las candidaturas ganadoras coinciden con los acordeones, 22 de las 28 candidaturas de este supuesto se deslindaron, por lo tanto, solo puede entenderse que fueron pagados con recursos de tercero y por lo tanto, prohibidos, fueron al menos 37 modelos distintos de acordeones distribuidos en 15 entidades de la república y algunos a nivel nacional.

«Existen indicios documentados de la distribución generalizada de estos acordeones que promueven a las mismas candidaturas en los cargos nacionales y a las salsas regionales, el 80 por ciento de las candidaturas ganadores coinciden con los acordeones en los cargos nacionales de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral, y el 85 por ciento en Salas Regionales».

Señaló que es evidente que fue una «estrategia propagandística intencionada para beneficiar a las mismas candidaturas que hoy son ganadoras», lo que demostraría que la elección se dio con inequidad, por lo que consideró que el INE no debería declarar la validez de la votación, que aclaró, no implica anularla.

«Me genera una duda razonable sobre la validez de estas siete elecciones y me parece que el INE no puede ser omiso, pero estoy consciente de que los indicios no generan prueba plena, no es razonable privar de efectos a un derecho pero estoy consciente de que el INE carecen e atribuciones para declarar la nulidad de una elección.

«Propongo no declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior y las Sala Regional con excepción de la Sala Regional Toluca; entregar constancias de mayorías pues no se puede privar de efectos indiciarios los derechos de una persona y dar vista a las autoridades correspondientes para que se resuelva lo que en derecho corresponda».

En debate, casillas de Michoacán, Guerrero y Chiapas

El Consejo General se encuentra debatiendo cómo se declarará la validez de esta elección y en qué condiciones, el proyecto original que se difundió por la mañana, preveía no considerar la votación de 11 casillas de Michoacán, Guerrero y Chiapas, pero el debate sobre la mesa prevé no validar la votación de estas más de 800 casillas, sin que esto afecte el resultado.

Esta misma tarde, el INE entregará las constancias de mayoría a las nuevas cinco ministras y cuatro ministros que integrarán la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación pese a la votación que se dé en el Consejo General de manera previa.

