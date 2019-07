Conmueve que “El Chapo” esté en una cárcel “inhumana”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Ordijo que “conmueve” que el narcotraficante Joaquín, el “Chapo”, Guzmán, haya sido condenado a cadena perpetua y pasará el resto de sus días en una cárcel “inhumana”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que este hecho le recuerda a las víctimas de violencia y a las familias que sufren mucho.

“Ésta, una condena de estar en la cárcel de por vida, es hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve y tengo también en mi cabeza a muchas víctimas”.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador manifestó que él no está de acuerdo con las cárceles porque es “idealista”, lamentó que haya gente presa y comentó que no le desea el mal a nadie.

También aseguró que encargó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, revisar la confiscación de bienes al “Chapo” para que se los quede México y no Estados Unidos.

El narcotraficante podría ser encerrado en la prisión ADX “Supermax” en Florence, Colorado, considerada por algunos “peor que la pena de muerte” y donde los presos están el mayor tiempo encerrados en un cuarto de dos por tres metros con una cama, televisión en blanco y negro y el baño.

El presidente volvió a llamar a los jóvenes a no cometer ilícitos porque hacen sufrir mucho a sus familias, sobre todos a las madres.

“Ese es el mensaje para todos, sobre todo los jóvenes ha dejar de estar pensando de que la felicidad efímera, pasajera, transitoria, debe ser una opción, una alternativa”.

Recordó que para este propósito se está distribuyendo la “Cartilla Moral” y se está elaborando la “Constitución Moral” para fortalecer la cultura y evitar que la ciudadanía cometa actos ilícitos.

“En términos políticos, en términos de administración pública, está demostrado que, si no hay corrupción, hay bienestar; donde hay corrupción, hay pobreza; donde no hay corrupción no hay pobreza”.