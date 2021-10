Confirman sentencia de 93 años a Jean Succar Kuri por pornografía infantil y trata

La periodista y activista Lydia Cacho Ribeiro informó hoy que el magistrado Óscar Rodríguez Álvarez confirmó la sentencia condenatoria contra el empresario Jean Succar Kuri, quien encabezó una red de pornografía y trata de niñas que la propia Cacho Ribeiro denunció en su libro “Los Demonios del Edén”.

Tras esta confirmación del titular del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito en el Estado de Quintana Roo, el empresario Jean Touma Hanna Succar Kuri pasará 93 años en la cárcel.

A través de sus redes sociales, Lydia Cacho compartió que “el magistrado que no se vende ni se asusta es Oscar Rodríguez Álvarez. Acaba de confirmar sentencia de 93 años a #SuccarKuri denegando el amparo”.

“Que me den 100 años si soy culpable”

En 2011, el empresario Jean Succar Kuri pidió un juicio justo y no ser enviado a una prisión de alta seguridad; además, aceptó que merecía ser juzgado.

“Yo no vengo a defenderme, ni a decir que soy inocente y que soy culpable, lo único que pido, y que es un derecho de cualquier ser humano, es ser juzgado y así como me dieron 13 años (de cárcel) en el federal y que es la instancia, que me dejen apelar que me dejen buscar las instancias y que me den 100 años si soy culpable“, comentó en ese momento en entrevista telefónica.