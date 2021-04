Confirma AMLO que mañana se vacunará contra el COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que mañana martes recibirá su dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Por cierto, mañana me voy a vacunar”, apuntó en la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador afirmó que decidió vacunarse en público para derrumbar cualquier especulación sobre el tema, así como para convencer a un porcentaje de adultos mayores de inmunizarse.

“Decidí que era importante que me vacunara y que fuese publico porque decían mis adversarios que ya me había vacunado y también de que hay un porcentaje menor de adultos mayores que no quiere vacunarse, que tienen alguna preocupación”, resaltó.

“Hemos dicho que somos libres y respetamos la decisión de todos y no es obligatorio, pero es importante que nos protejamos y es importante que se sepa que no hay riesgos, que las reacciones son normales, y a ver si convencemos a más gente”, argumentó.

El jefe del Ejecutivo federal apuntó que los adultos mayores que no se vacunaron en la primera etapa podrán hacerlo cuando se apliquen las segundas dosis, información que será dada a conocer este martes.

México ha administrado, hasta el día de hoy, un total 14 millones 240 mil 830 de dosis de vacunas contra el COVID-19, de las cuales 214 mil 223 corresponden a la última jornada.