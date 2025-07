Condena Secretaría del Trabajo aumento unilateral de Uber en sus tarifas

Luego de que la empresa Uber informó mediante comunicación interna a sus trabajadores que por la reforma laboral aumentará sus tarifas hasta en 7 por ciento “en la estructura de precios de los viajes”, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) condenó “enérgicamente” el incremento, el cual calificó de “unilateral e irresponsable”.



En un comunicado, aseguró que el argumento no tiene “sustento alguno”, además de que en los diálogos para garantizar la seguridad social a los repartidores y conductores, las compañías se comprometieron “explícitamente con esta secretaría a no incrementar sus tarifas ni afectar los ingresos de los trabajadores y consumidores”.



La dependencia federal aseveró que la medida anunciada por Uber, a tan sólo 15 días de iniciado el programa piloto, “no sólo incumple los compromisos asumidos, sino que resulta especialmente preocupante al no contarse todavía con una estimación precisa sobre el impacto real en los costos operativos para las empresas ni el número exacto de trabajadores formalmente incorporados al régimen de seguridad social”.



Indicó que el modelo de negocio de dicha empresa y similares “extrae riqueza directamente de los trabajadores, quienes asumen todos los costos de herramientas y equipos necesarios para desempeñar su labor”.



Enfatizó que el gobierno federal “comprometido con la justicia social y laboral, no tolerará prácticas empresariales que trasladan injustamente costos hacia trabajadores y consumidores bajo falsas premisas”.



Por lo anterior, anunció que la STPS en colaboración inmediata con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), “desplegará operativos a nivel nacional para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, vigilando y sancionando cualquier política tarifaria irregular o injustificada que perjudique a la ciudadanía”.



Exhortó a Uber y a todas las empresas del sector a actuar con responsabilidad social y apego estricto a los compromisos adquiridos, evitando prácticas que afecten indebidamente la economía de las familias mexicanas y la dignidad laboral de las y los trabajadores de plataformas digitales.



Enfatizó que la reforma laboral en plataformas digitales busca fundamentalmente dignificar el trabajo y otorgar protección social a cientos de miles de trabajadores, garantizando condiciones laborales justas y adecuadas.



La dependencia federal refirió que resultado del diálogo constante entre el gobierno y las plataformas digitales se construyó la reforma para garantizar los derechos de repartidores y conductores por aplicación, así como los lineamientos del programa piloto obligatorio, “mismos que fueron ampliamente discutidos y considerados viables por las empresas”.