Con todo respeto, no está entendiendo la Cuarta Transformación: AMLO a periodista

En respuesta a lo declarado por el periodista Jon Lee Anderson a EL UNIVERSAL, quien llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a no atacar a la prensa y mostró su preocupación por un intento de controlar los medios e imponer agenda en sus “mañaneras”, el Ejecutivo federal señaló que el estadounidense no está entendiendo la transformación que se está llevando a cabo en México.

“El New York Times está igual que el Reforma, no hay ninguna diferencia. Esto lo digo por un escritor, periodista muy bueno, que respeto que habló de que yo no debería de estar replicando y estar hablando de los medios. Yo creo que no está entendiendo el proceso mexicano, lo digo con todo respeto”.

– “¿Es Jon Lee Anderson?”, se le preguntó.

-“Sí”, contestó.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario señaló que su gobierno no podría llevar esta transformación si no “contáramos con el apoyo de los ciudadanos, con el apoyo de la mayoría del pueblo”.

“Ahora, afortunadamente podemos aclarar, replicar, argumentar y periodistas como a él le parece extraño que utilicemos nuestro derecho de réplica, y ya no, eso no funciona así”, dijo.

Este domingo, El Gran Diario de México publicó una entrevista con Jon Lee Anderson en donde lamentó las críticas y señalamientos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la prensa mexicana, por lo que lo exhortó a ofrecer disculpas y recomendó a no realizar estos ataques hacia el gremio, pues, indicó que el Jefe de Estado corre el riesgo de entrar al grupo de mandatarios de América que han atacado a los medios, como lo son Donald Trump (Estados Unidos), Nicolás Maduro (Venezuela), Jair Bolsonaro (Brasil) o Nayib Bukele (El Salvador).

El reconocido periodista y escritor especializado en temas de Latinoamérica señaló que le preocupa que el Ejecutivo federal intente controlar a los medios e imponer agenda cada mañana con sus conferencias de prensa en Palacio Nacional.