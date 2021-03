“Con pena acepto mi falta”, dice Clara Luz Flores por negar que conoció NXIVM y a Keith Rainere

Clara Luz Flores Carrales, candidata a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo esta noche que no tiene nada que ocultar y aceptó que su error fue participar en un curso de superación personal en NXIVM, que resultó ser una secta comandada por Keith Raniere, el hombre con quien conversa en un video ampliamente difundido este miércoles.

Sin embargo, antes, cuando Flores Carrales fue interrogada sobre su cercanía a esa secta y si conoció a Rainere –quien hoy está condena a 120 años de prisión en Estados Unidos por delitos de trata de personas y abusos sexuales–, la candidata de Morena lo negó rotundamente e incluso dijo que no conocía qué era NXIVM ni quién era Keith Rainere.

Esta noche, Clara Luz Flores reconoció que siente pena por haber participado en un curso impartido por NXIVM.

“Mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta”, dijo en una grabación difundida en sus redes sociales.

Mensaje para todo Nuevo León. https://t.co/UU7gYih1tr

— Clara Luz Flores (@claraluzflores) March 25, 2021

La morenista también criticó a Adrián de la Garza Santos, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por difundir el video pese a que ella no cometió ningún delito.

“El día de ayer denuncié públicamente a Adrián de la Garza por corrupto, lo hice como lo hacemos en Nuevo León, de frente, y no solo no me respondió, si no que ahora presenta un video del encuentro que sostuve con el dirigente de la organización NXIVM“, expuso.

Aclaró que el encuentro lo tuvo antes de enterarse, “como miles de ciudadanos y distintos liderazgos religiosos, líderes de empresas, líderes de opinión, que fuimos sorprendidos con las mentiras y engaños con las que operó dicha organización y por lo que fue condenado su dirigente por 120 años de cárcel”.

En el video publicado esta noche, Clara Luz Flores se dirigió directamente a Adrián de la Garza, a quien ha denunciado por el despojo de tierras a ejidatarios de Mina durante el sexenio de Rodrigo Medina.

“A diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito, yo no le robé nada a nadie. Adrián, las cosas como son, delitos son los que cometieron tú tío y tus protegidos, el papá, los hermanos y los amigos de Medina, tu jefe”, añadió en el video de poco más de dos minutos.

NIEGA RELACIÓN CON NXVIM

Después de la difusión del video donde Flores Carrales habla con Raniere, el periodista Julio Hernández, mejor conocido como “Astillero”, difundió una entrevista publicada el 10 de marzo donde la morenista negó su relación con NXIVM.

Luz Flores, quien hace un año renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para representar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones de este verano como candidata a la gubernatura de Nuevo León, dio vueltas, vueltas. “¿Qué aprendiste de NXIVM?”, le insistía él. Ella no respondía.

–Sí, pero qué aprendiste, qué le recomiendas a los mexicanos que puedan aprender de NXIVM… –insistió el periodista en su programa de YouTube.

Clara Luz Flores hizo una cara de hartazgo, quizás de molestia. La insistencia dio frutos. La candidata soltó:

–Para empezar, yo no sé qué sea NXVIM, ¿sí? Yo lo único que sé es… yo no sé qué es ese NXIVM que tú dices; ese no lo conozco. Yo conozco unas pastillas…

–¿El de Emiliano Salinas [hijo de Carlos Salinas de Gortari] no lo conociste?

Clara Luz Flores ya se había hecho bolas para entonces. Elevó la voz y empezó a hablar más pausado, puntualizando cada palabra.

Aquí la parte donde me dice @claraluzflores que no sabía lo que era NXVIM, ella conocía a las pastillas NXVIM pic.twitter.com/mRtUOG9SrY

— Julio Astillero (@julioastillero) March 24, 2021

–Yo tomé un curso de superación personal. No estuve en NXIVM. Yo tomé un curso de superación personal. No quieras desviarlo, Julio.

–¿Quién era el jefe de esa organización? ¿Keith Raniere?

Otra vez una cara de hartazgo, quizás de molestia. Algo de indignación.

–Yo a las personas que conocí es a las personas que estaban aquí, en Monterrey. Yo no conocí nada más.

–¿A Emiliano Salinas? ¿A Keith Raniere?

–A las personas de Monterrey. Ellos no son de Monterrey.

Y QUE APARECE UN VIDEO

Un video dado a conocer por los periodistas Neldy San Martín y Juan Omar Fierro, de la revista Proceso, exhibió a Clara Luz Flores Carrales, en una conversación con Keith Raniere.

Antes, la propia Flores Carrales ya había asegurado que sólo había tomado los cursos de superación personal de ese grupo, en la etapa en que fue Alcaldesa del municipio de Escobedo, Nuevo León, pero que no tuvo contacto con Raniere.

De acuerdo con los periodistas de Proceso, al deslindarse de la secta, Clara Luz Flores dijo que no conocía el nombre de la organización y que no se había relacionado con su líder, quien fundó NXIVM como una organización de marketing multinivel y terminó encarcelado de por vida por convertirla en una secta que vejaba y marcaba a mujeres con hierros candentes, entre otros abusos.

La revelación se da en un momento delicado para la contienda en esa entidad. El candidato Adrián de la Garza Santos lleva varias semanas cayendo en las preferencias electorales y Clara Luz Flores, de Morena-PT-PVEM y PANAL, logró colocarse en primer lugar en las preferencias después de un largo periodo en segundo.

Ambos contendientes se están arrebatando la voluntad del electorado palmo a palmo. En cambio, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Larrazabal, ha estado perdiendo votos que parece estar entregando a Samuel García, quien ha crecido casi en la misma proporción.

Fuente: Sin Embargo