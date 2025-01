Con hasta 10 mil soldados, planea Trump ‘sellar’ frontera con México

Washington y Nueva York. El gobierno de Donald Trump tiene planes para desplegar hasta unas 10 mil tropas militares activas a la frontera con México, está duplicando la capacidad de sus centros de detención de migrantes y ha girado órdenes a los agentes de la Patrulla Fronteriza de negarle el derecho al asilo y deportar a todos que intenten cruzar de manera no autorizada.

Un nuevo “equipo de trabajo sobre ciudades santuario” en el Departamento de Justicia está preparando casos contra medidas de protección de migrantes y amenaza con investigar a funcionarios municipales que se atrevan a desafiar las órdenes federales para el control migratorio.

Medios derechistas han empezado a subir fotos y videos “filtrados” de inmigrantes que supuestamente han sido arrestados desde el lunes.

Agentes de la Patrulla Fronteriza recibieron instrucciones por escrito esta semana ordenando deportar rápidamente a inmigrantes mexicanos a su país de origen después de registrar sus huellas digitales, reportan varios medios estadunidenses. “Agentes de la Patrulla Fronteriza han sido instruidos a detener a cualquier migrante no mexicano para su deportación por vía aérea en lugar de retornarlos a México”, reportó el Washington Post. “A los migrantes no se les permitirá ver a un juez de inmigración o un oficial de asilo bajo el edicto del señor Trump, lo cual efectivamente suspende las obligaciones de Estados Unidos bajo ley doméstica e internacional para asegurar que personas huyendo de la persecución no sean retornadas al peligro”, reportó CBS News.

Como parte del esfuerzo del nuevo gobierno para demostrar que están actuando rápidamente sobre sus promesas antimigrantes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Carolina Leavitt, informó a periodistas que “Trump ha firmado una orden ejecutiva enviando a mil 500 tropas a la frontera”. Estas tropas militares se sumarán a las 2 mil 200 ya desplegadas en esa zona para apoyar actividades de la Patrulla Fronteriza. Estas tropas militares son adicionales a las de la Guardia Nacional de varios estados que también están asignadas tareas en la zona fronteriza.

Un memorándum interno del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) obtenido por CBS News, sugiere que el gobierno tiene la intención de incrementar el número de tropas militares en la frontera con México a un total de 10 mil. En su orden ejecutiva firmada la noche del lunes, Trump ofreció una visión de un papel ampliado para esas fuerzas que podría incluir la detención de migrantes en bases miliares, el transporte de migrantes detenidos en varias partes del país o de regreso a sus países de origen, entre otras tareas nuevas.

El servicio de inmigración también ha identificado a cuatro instalaciones con capacidad de 10 mil camas y otros 14 sitios más pequeños de entre 700 a mil personas que podrían ser utilizados para detener a migrantes. En total, según reporta el Post, estos espacios adicionales duplicarán al doble la capacidad actual de detención a un total de casi 100 mil.

El martes, el Departamento de Justicia envió un memorándum a fiscales federales alrededor del país ordenando que inicien investigaciones de cualquier oficial de seguridad pública local o estatal que rehúse colaborar con las políticas de inmigración del gobierno federal, reportó el New York Times. Varias ciudades incluyendo Los Ángeles y Chicago, tienen leyes locales que prohíben que agentes de seguridad pública cooperen con el servicio de inmigración federal en persecución de migrantes. Más aún, varios distritos escolares han implementado políticas que buscan impedir el ingreso de agentes de migración a sus instalaciones. Otra orden ejecutiva emitida el lunes, busca suspender fondos federarles a ciudades que rehúsan a cooperar con las autoridades migratorias en su persecución de inmigrantes.

El zar fronterizo, Tom Horman, comentó a Fox News este miércoles que la agencia federal de inmigración (ICE) ha arrestado a más de 308 inmigrantes indocumentados criminales. “Algunos eran asesinos, algunos eran violadores”, dijo Homan. Reiteró que la prioridad por ahora es el arresto de inmigrantes que son criminales violentos, pero que cualquier indocumentado en este país está sujeto al arresto. Redes sociales derechistas difundieron videos que afirman son arrestos de inmigrantes “criminales”, pero La Jornada no puede confirmar la veracidad de los videos.

A la vez, el Congreso ha enviado a Trump el primer proyecto de ley de su presidencia para su promulgación, y es sobre migración. La ley, aprobada por toda la bancada republicana y 46 demócratas, obliga a que el servicio de inmigración detenga a todo inmigrante indocumentados acusado de delitos, aun los menores, y preparar su deportación. A diferencia del pasado, un inmigrante no tiene que ser declarado culpable de un delito, sino solo acusado, para ser sujeto a la llamada Ley Laken Riley, si es, como se espera, promulgada por Trump.

Todas estas medida han nutrido la tensión y temor entre las comunidades inmigrantes alrededor del país, y hoy legisladores del caucus Progresista del Congreso, incluyendo a los diputados Greg Casar -presidente del caucus- Ilhan Omar, subjefa de la agrupación, y Jesús Chuy García quien también está en el liderazgo del caucus de unos 100 legisladores, condenaron las acciones antimigrantes de Trump. “Estamos llamando a que Trump presente soluciones reales, no propaganda para nutrir el temor y el caos”, declaró García.

Por su lado, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una nueva demanda legal ante tribunales para frenar la decisión del gobierno de acelerar las deportaciones sin un proceso legal justo. “Personas viviendo en comunidades a través de Estados Unidos están en riesgo de ser separadas de sus familias y expulsadas del país sin ningún recurso legal. Esto es un ataque sobre comunidades, nuestra Constitución y los valores estadunidenses fundamentales”, declaró Anand Balakrishnan, abogado con el Proyecto de Derechos de Inmigrantes del ACLU.