Con consignas contra AMLO, policías federales protestan frente a Palacio Nacional

Agentes de la Policía Federal (PF) protestaron esta tarde frente a Palacio Nacional en exigencia de una audiencia con el presidente AMLO.

De acuerdo con el diario La Jornada, alrededor de 50 agentes y sus familiares llegaron hasta la sede del Poder Ejecutivo federal para insistir en el respeto a sus derechos humanos y laborales, en el marco de su proceso de incorporación a la Guardia Nacional.

Los uniformados arribaron acompañados de Enrique Carpizo, señalado como representante de 600 inconformes con el proceso de transición, quien aseguró que representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuyo titular es Alfonso Durazo, cortaron el diálogo con sus clientes y se rehusaron a cumplir con los compromisos públicos asumidos hasta ahora.

“El diálogo está detenido allá, no han querido hacer ningún tipo de respuesta a las peticiones después de que se comprometieron públicamente a hacerlo. Por eso vienen el día de hoy a solicitarle una audiencia al presidente y también para que por conducto del presidente se logre la comparecencia del secretario Durazo porque no les ha querido dar la cara. Incluso como un primer requisito para el diálogo les pidieron no llevar abogado”.

Acompañados de sus familiares, entre los que se encuentran niños con pancartas en las que se lee “yo apoyo a mi papá federal”, los agentes de la PolicíaFederal reiteraron, frente al edificio de despacho del presidente AMLO, que no existen certezas ni garantías en el respeto a la preservación de sus actuales prestaciones, y denunciaron actos de discriminación en su contra, tanto por la existencia de tatuajes como por problemas de salud o enfermedades.

Como parte de la protesta, los agentes corearon la consigna “Obrador, decías que todo cambiaría: mentira, mentira, la misma porquería”, en rechazo a la postura y hasta críticas de Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana aseguró que dicha corporación no ha estado “a la altura de la circunstancias” y que en lugar de ser ejemplo de disciplina y respeto, ha optado por rebelarse y tomar las calles.