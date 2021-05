“Con amor a nuestros adversarios”: AMLO presume una encuesta que lo coloca como el mandatario mejor evaluado del mundo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una encuesta realizada en Estados Unidos sobre la aprobación de los mandatarios de varios países de mundo, en la que aseguró que él aparece con 60 por ciento de aprobación.

“Les voy a presumir algo porque les enoja mucho a los conservadores, ayer dieron a conocer una encuesta que hacen en Estados Unidos del desempeño de los presidentes del mundo y el de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, ya está en primer lugar”, dijo.

Recordó que el primer lugar lo ocupaba el presidente de la India; sin embargo, afirmó que ante la pandemia de COVID-19 bajó de posición, pero “sigue estando muy bien porque es buen gobernante”.

“Yo aparezco aquí y esto del 30 por ciento es entre aprobación y desaprobación, pero la aprobación es como del 60 por ciento”, detalló.

El mandatario indicó que cada mes presentará los resultados de la encuesta y que cuando él esté en los últimos lugares “va a ser el momento de la despedida; si el pueblo no quiere, no apoya, no se puede gobernar, no se tiene autoridad política, moral, si no se cuenta con el apoyo del pueblo”.