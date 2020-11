¿Compraste en Best Buy? Esto pasará con tus pedidos pendientes

Esta mañana se dio a conocer la noticia de que la marca Best Buy le dirá adiós al mercado mexicano en 2020. De acuerdo con un comunicado de la compañía, ha anunciado a sus inversionistas el cierre de sus 49 sucursales en el país. De hecho, apuntó, ocho ya han sido cerradas durante este año y el resto cerrará ordenadamente sus operaciones a clientes a partir del 31 de diciembre del 2020. Pero, ¿si hiciste un pedido en una tienda que está por cerrar qué pasará?

La compañía informó que a pesar de que sus sucursales dejarán de brindar servicio al público, “todos nuestros clientes pueden tener la confianza de que las órdenes en proceso, serán entregadas en tiempo y forma”.

Lo que es más, la tienda de electrónica informó que su sitio web bestbuy.com.mx seguirá operando hasta agotar inventario, por lo que los clientes podrán seguir realizando compras de cientos de productos durante las próximas semanas. Incluso, algunos en su página de internet están promocionando ofertas como hasta 60% de descuento, meses sin intereses y precios especiales en línea.

En caso de que los consumidores tengan alguna duda respecto al proceso de venta y entrega, la compañía cuenta con una lista de preguntas frecuentes en su página de internet. Además, tienen un call center y también responderán a través de sus perfiles oficiales en redes sociales.

En un mensaje dirigido a la organización, Fernando Silva, presidente de Best Buy México dijo: “Esta decisión no refleja de ninguna manera los esfuerzos que ha hecho nuestro equipo de colaboradores. Debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado en Best Buy México: construimos un equipo extraordinario y establecimos una cultura excepcional. Transformamos la manera en que los mexicanos interactúan y se inspiran con la tecnología, acercándola a millones de familias para mejorar sus vidas. Construimos la marca número uno en tecnología, con diferenciadores icónicos y el cliente nos ha honrado con una creciente participación de mercado”.

Sin embargo, concluyó diciendo que: “A pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”.

Apoyo para los empleados

Por último, en un comunicado, la compañía informó que durante el proceso de cierre brindarán ayuda y soporte a sus colaboradores con la intención de que las condiciones de conclusión de la relación con la empresa sean más favorables a las establecidas por la ley.

“Adicionalmente, daremos talleres a nuestros equipos para el uso efectivo de las diferentes plataformas de búsqueda de empleo, creación de Currículums, así como simulaciones de entrevistas de trabajo. Adicionalmente, cubriremos el Seguro de Vida de todos los empleados durante todo el año 2021 y también extenderá el Seguro de Gastos Médicos Mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo”, afirmó la empresa.