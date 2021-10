Cómo obtener mi primera tarjeta de crédito

Hoy en día, tener una tarjeta de crédito da muy buenos beneficios. En este post vamos a explicar que es lo que debemos saber a la hora de solicitar una tarjeta de crédito y que beneficios nos ofrece.



Es muy probable que si eres joven no cuentes con un historial crediticio, esto puede dificultar mucho las cosas para pedir tu primera tarjeta de crédito, sin embargo, no hay que preocuparse. Existen distintos bancos que ofrecen varias tarjetas para que puedas empezar a crear tu historial crediticio.



Estas tarjetas ayudan al usuario a que conozca más sobre el mundo bancario, además sirve para que puedas aprender a realizar compras de forma responsable y segura. Cabe destacar que esta primera tarjeta que pueden ofrecerte no cuenta con mucho crédito, ya que el objetivo de esta es crearte un historial crediticio favorable.



¿Cuál es la diferencia entre crédito y débito?



La tarjeta de crédito ofrece al usuario poder financiarse en un corto plazo. En cambio el débito asegura al usuario poder tener su dinero en una cuenta segura.



¿Cuál es la mejor tarjeta que puedo obtener?



No existe respuesta para esta pregunta, ya que la mejor tarjeta es la que mejor se adapta a nuestra economía. Pero también es muy importante saber que beneficios nos ofrece.



Por ejemplo, si realizamos compras por internet, es muy importante saber que tipo de tarjeta de crédito aceptan los comercios y que promociones ofrecen con ella.



Generalmente, el beneficio más común de ver es el que ofrece ventas con cuotas sin interés.



¿Qué documentos debo presentar para poder obtener mi primera tarjeta?



Los documentos a presentar varían dependiendo de los bancos. Los más frecuentes son:



• Identificación de identidad (INE)

• Pasaporte

• Credencial de conductor (en algunos casos)



¿Cómo utilizar mi primera tarjeta de crédito correctamente?



Para utilizar correctamente el crédito, debemos saber bien si lo que queremos comprar es realmente necesario. El peor error que podemos cometer es comprar cosas que luego no sabemos si vamos a poder pagar.



Para resumir, se recomienda hacer compras inteligentes y necesarias.



¿Qué tan beneficioso es tener una tarjeta de crédito?



La tarjeta de crédito ofrece varios beneficios, por ejemplo, podremos realizar compras en cuotas sin intereses. También muchos bancos ofrecen tarjetas que dan puntos por cada compra que realicemos, con esos puntos podremos canjear distintos tipos de premios.



¿Qué comisiones puedo llegar a tener con mi tarjeta?



Las comisiones son otro punto muy importante a la hora de querer obtener nuestra primera tarjeta de crédito. Algunas de las comisiones que nos puede llegar a cobrar el banco son:



• Pago anual: Es el cobro que hace el banco por la tarjeta de crédito otorgada.

• Pago por disponer de efectivo: El banco te cobrará por obtener dinero en efectivo de tu tarjeta de crédito.

• Interés: Es el cobro que puede llegar a cobrar el banco en caso de que sufras un retraso con el pago de las cuotas de alguna compra.



Con todo esto, puedes tomar sin miedo la opción de obtener la tarjeta de crédito. Con el uso correcto es la mejor opción que se puede tomar hoy en día.