¿Cómo evitar el contagio del coronavirus?

La Secretaría de Salud recomienda para evitar el contagio del coronavirus lavarse las manos con frecuencia, usar agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol.

El coronavirus surgido en Wuhan, China, a finales de 2019, es parte de una familia de virus que afecta a los animales y se ha transmitido a humanos sin que hasta el momento esté claro el origen.

Ataca directamente las vías respiratorias y puede provocar desde una infección leve, con fiebre y tos seca, hasta insuficiencia respiratoria aguda y neumonía.

Se propaga de persona a persona por contacto directo con gotas de secreciones que el portador genera al estornudar o toser. También se transmite al tener contacto con superficie contaminada.

Entre los principales síntomas está fiebre mayor a 38 grados, irritación de garganta, tos seca, intenso dolor muscular, dolor de cabeza, agotamiento y dificultad para respirar.

La Secretaría de Salud recomienda tomar medidas de prevención. La primera es lavarse las manos con frecuencia, usando agua y jabón o un desinfectante para manos a base de alcohol con un concentrado de 60 a 80 por ciento.

La correcta es primero enjuagarnos las manos por cualquier producto o residuos que tengamos, tallar las palmas, y de manera circular, los dorsos, regresar a los espacios entre los dedos, los nudillos, los pulgares y la punta de mis dedos”, dijo Oscar Sosa Hernández, jefe de Epidemiología Hospital Juárez de México.

Enjuagar el resto de agua, procurando que sea desde la punta de mis dedos hacia la última parte para evitar contaminarnos las manos de la parte de las muñecas, tomar la sanitas o el papel, cerrar la llave con el papel, no con mis manos, y al final secarme el excedente de agua que tengo y ésta sería una técnica correcta”, reiteró Sosa Hernández.

También se debe limpiar y desinfectar superficies de contacto frecuente al menos una vez por día con alcohol, toallitas desinfectantes o solución clorada.

Los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos pueden tener hasta 18 veces más bacterias que un baño público y son foco de infecciones.

Otra medida de prevención es cubrir nariz y boca al estornudar o toser con el ángulo interior del codo.

Evitar el saludo de beso y mano si se tienen síntomas se debe permanecer en casa. Si no se puede, se debe utilizar cubrebocas, de preferencia n95, para evitar esparcir el virus.

Hasta hoy no existe una vacuna contra el COVID-19. La de la influenza no sirve para combatirlo, los antibióticos tampoco.

Ni los enjuagues bucales ni enjaguarse la nariz con solución salina ni comer ajo. El coronavirus no se puede confirmar con una prueba rápida. Las mascotas, como perros y gatos no pueden transmitir el virus. Además es falso que afecte solo a los adultos mayores. Las personas que reciben paquetes o cartas de China no corren ningún riesgo.

Por: Noticieros Televisa