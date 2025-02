Comisiones del Senado aprueban dictamen de reforma energética

Ciudad de México. Comisiones del Senado aprobaron el dictamen de reforma energética, donde de manera sorpresiva, la oposición voto en abstención pese a que mantuvo un discurso crítico de algunos de los cambios legislativos mientras que otros los aplaudió.

El documento de más de mil cuartillas fue avalado por 22 votos a favor, 8 abstenciones y uno en contra de la priísta Claudia Anaya. Se prevé que en esta semana sea puesto a votación en el pleno senatorial. El paquete incluye la expedición de ocho nuevas leyes y reformas a dos más.

Al presentar su contenido, la presidenta de la comisión de Energía, Laura Itzel Castillo, destacó que con esta iniciativa se cristaliza el objetivo de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresen a manos del pueblo de México como empresas públicas del Estado. El cambio permitirá que sean más productivas, eficientes, transparentes y que tengan como eje de su operación la austeridad.

El escrito refiere que las actividades de estas dos compañías dejarán de ser consideradas monopólicas y se acabará la separación legal de sus subsidiarias.

Por lo que hace al sector eléctrico, se establece la prevalencia del Estado frente a la iniciativa privada al mantener al menos el 54 por ciento de la generación de energía que se inyecta al Sistema Eléctrico Nacional.

Sobre los hidrocarburos se da a Pemex preferencia en la exploración y extracción, pero podrá elegir el esquema de inversión, ya sea como desarrollo propio o mixto, esto es, con la iniciativa privada. También se crea la Comisión Nacional de Energía, la cual retomará las funciones de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, acuso al bloque mayoritario encabezado por Morena de calificar la reforma energética de 2014 como la peor de la historia, pero “el 90 por ciento de lo que está en estos documentos es la reforma de 2014, a lo cual no le mueven ni una coma”.

Destacó así, que no todo lo que plantea el dictamen es malo y tampoco todo es bueno. Apuntó su interés en que haya electricidad limpia, barata, accesible y abundante. En alusión a los morenistas agregó: “El problema con ustedes es que no es que no quieran esas tres cosas, es que por encima de eso le dan prioridad al control del Estado”.

Como aspectos positivos, Anaya subrayó que se deja atrás el “estatismo trasnochado” del sexenio pasado y entre los negativos que se limita a 46 por ciento la generación de electricidad por parte de particulares, pese a que el Estado no tiene capacidad para producir el suficiente energético. También criticó la creación de la Comisión Nacional de Energía, dado que “estará completamente controlada por la Secretaría de Energía”.