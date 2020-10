Comisiones del Senado aprueban consulta de juicio a expresidentes

La Comisión de Gobernación del Senado aprobó por mayoría de 8 votos de Morena, PT, PES y PVEM y 4 en contra de PAN, PRI y MC la realización de la Consulta Popular sobre juicio a los expresidentes de la República, con lo que avanza el procedimiento para su aplicación en agosto de 2020.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la semana pasada la columna Constitucionalidad de la consulta de juicio a los “actores políticos del pasado” y la pregunta para su realización, ahora correspondió a la comisión respectiva del Senado validar la “trascendencia nacional” de tal ejercicio público.

“Pues seguramente algunos o muchos no pensaban que se iba a hacer la consulta sobre el tema del juicio a los expresidentes, como que el tema no estaba en la mesa, aunque el presidente en su toma de posesión, anunció que él no iba a actuar con venganza y en todo caso él iba a preguntarle a los mexicanos si querían que se procediera o no se procediera”, dijo José Narro Céspedes de Morena.

Senadores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano consideraron que si se quiere juzgar a los expresidentes, se deben presentar las denuncias correspondientes para sancionar cualquier posible ilícito que hayan cometido.

Entonces, la verdad, a mí lo que me parece innecesario es gastarse 8 mil millones de pesos para su rencor político, cuando si realmente quisieran castigar la corrupción, lo podrían hacer, pero no quieren, no quieren porque tienen un pacto de impunidad, por eso no lo van a hacer ni con esta consulta, ni con nada”, señaló la senadora Xóchitl Gálvez del PAN.

Asimismo, la Comisión de Gobernación del Senado respaldó la pregunta contenida en la resolución de la SCJN, misma que no podrá ser modificada por ninguna instancia del Congreso de la Unión.

Ahora, el dictamen aprobado deberá ser aprobado por la mayoría simple del Pleno de la Cámara de Senadores y de ahí deberá pasar a la Cámara de Diputados.

Una vez aprobada la petición de consulta popular por ambas Cámaras, el Congreso de la Unión expedirá la convocatoria de la Consulta Popular mediante un decreto y notificará al Instituto Nacional Electoral (INE) y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).