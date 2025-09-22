Comisión Presidencial para la Reforma Electoral dice que se “abre a todo el pueblo” su discusión

Pablo Gómez, presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, aseguró que como parte de la reforma electoral se abre “a todo el pueblo” la discusión.

Durante la presentación del Plan de Trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Pablo Gómez acusó que en el pasado estos temas los trataban solo los dirigentes políticos y gobernantes.

Al apostar por la participación de la ciudadanía, no sólo por cantidad sino también por calidad, el presidente de la Comisión señaló que “nosotros fuimos acostumbrados a que el tema lo trataban exclusivamente los dirigentes políticos y los gobernantes”.

“Nada más, en este momento la discusión está abierta a todo el pueblo. La discusión no tiene ningún límite, no tiene ninguna cortapisa. Hay un espacio abierto para cualquier iniciativa, cualquier pensamiento, cualquier argumento, cualquier crítica; no será nada censurado y de cualquier persona.

“La apertura es total, eso no se ha dado de nuestro país, así que estamos muy contentos de que la presidenta Claudia Sheinbaum haya convocado a un ejercicio completamente nuevo y con toda sinceridad: Recoger todos los puntos de vista”, declaró.

Invitó Pablo Gómez a la confrontación en debates, a favor y en contra de la reforma electoral, y a visitar el sitio reformaelectoral.gob.mx para expresarse directamente.

Gómez destacó que la Comisión tiene el encargo de organizar la recolección de opiniones, provocar la confrontación de ideas, emisión de puntos de vista, realización de debates, elaboración de estudios y presentación de anteproyectos para que se envíe al Congreso la iniciativa de Reforma Electoral.

Explicó que las audiencias, a realizarse en los estados, “ya están en su mayoría programadas”.

Indicó que también se van a preparar conclusiones a la Presidenta de la República para que ella elabore la iniciativa, y en su caso la envíe al Congreso a finales de enero: “Porque el Congreso entra en sesiones el 1 de febrero y entonces, pues ya tiene que estar lista la iniciativa a discusión de los ciudadanos y ciudadanos legisladoras”.

También se van a organizar consultas de carácter temático como el voto de mexicanos en el exterior, posibles acciones afirmativas, “la situación de los jóvenes”, y el sistema de votación de usos y costumbres.