Comisión de Morena ordena separar a Lily Téllez de bancada en Senado

La Comisión de Honestidad y Justicia de Morena dio un plazo de tres días hábiles al coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para separar de ese grupo parlamentario a la senadora Lily Téllez por no respetar los documentos básicos del partido.

En una publicación que hizo en redes sociales, la CNHJ asegura que la senadora Téllez no “puede ni debe pertenecer a la bancada de este Partido Político en el Senado… En virtud de que, aunado a que no es una Protagonista del Cambio Verdadero (militante afiliada de Morena) es evidente que NO COMPARTE, RESPETA, NI REPRESENTA (sic) lo establecido en los Documentos Básicos de Morena”.

El documento está firmado por los integrantes de la Comisión, y su presidente, Héctor Díaz Polanco, y se establece que la decisión se tomó con base en el artículo 49 inciso del Estatuto del partido.

La senadora Téllez ha criticado la postura de sus compañeras morenistas con respecto a la aprobación del aborto, votó a favor de repetir la elección de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra y ha expresado críticas en contra del gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, entre otras cosas.

Fuente: Excélsior