Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal avala opinión en sentido positivo sobre el PPEF 2026

La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, que preside la diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN), aprobó emitir opinión favorable al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

El diputado del PRI, Luis Gerardo Sánchez Sánchez consideró que las situaciones que acontecen y preocupan en los municipios una vez más no son tomadas en cuenta, por lo que exigió se destinen mayores recursos al tema municipal. Aseveró que los compromisos federales absorben cada vez más recursos, y puso como ejemplo que tres de cada cuatro pesos del presupuesto están ya comprometidos en pensiones, deuda y programas sociales.

A su vez, la diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) señaló que observó de manera positiva el balance del Paquete Económico para 2026 y consideró que la estrategia que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum aborda elementos importantes para hacerle frente a 2026 al fortalecer la economía interior del país y sacar adelante las responsabilidades en materia de educación, bienestar, seguridad y salud.

El documento, remitido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, explica que la Comisión se ha dado cuenta que, a través del Proyecto de Presupuesto Federal propone asignar 2 billones 810, 777.1 millones de pesos para el Gasto Federalizado y representa el 27.8 por ciento del gasto neto total proyectado para 2026.

Agrega que los Ramos 28 y 33, denominados Participaciones Federales y Aportaciones Federales, presentan aumentos ligeros. Al primero se le asignan 65 mil 455.5 millones de pesos más que en 2025, lo que representa un aumento de 2.6 por ciento en términos reales.

El Ramo 33 presenta un aumento de 115,835.0 millones de pesos que en términos reales significan un incremento de 5 por ciento en comparación con el año en curso.

Señala que el Gasto Federalizado, especialmente los recursos presupuestados a los fondos que componen el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, son de gran relevancia pues representan el 80 por ciento de sus ingresos; por tanto, cualquier disminución o aumento repercutirá o fortalecerá la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Sostiene que en los Fondos como el FASSA, FONE, FASP y FAETA la Comisión observa recortes y advierte que de seguir esta tendencia de transferir recursos de un fondo a otro solo ocasiona incertidumbre para ambas partes.

Sugiere que en la elaboración del dictamen la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debería realizar un análisis exhaustivo sobre la colisión que implica la propuesta al artículo 3 del proyecto presupuestario en cuestión y lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal respecto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).