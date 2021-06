Colegio de Ingenieros de México recomienda no reabrir L12 hasta reparar tramo elevado

Por seguridad, la Línea 12 del Metro no deberá retomar operaciones en su tramo subterráneo ni en el elevado.

El Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. inspeccionó el viaducto elevado, entre la estación Culhuacán y la zona cero, y de ahí a la estación Tlaltenco. Aunque las brigadas no detectaron afectaciones de grado A, es decir, con riesgo de inestabilidad inmediata, sí recomendaron al gobierno capitalino no reiniciar operaciones en esta sección hasta que se haga una revisión detallada de por lo menos cinco situaciones de “cuidado prioritario”.

Éstas son atender la separación entre el puente vehicular de Periférico y las columnas del viaducto; reparar fisuras en columnas, tabletas con alto nivel de filtraciones y cabezales dañados; revisar el refuerzo realizado en el tramo cercano a la estación Nopalera; atender defectos como separación insuficiente de vigas, fisuras en diafragmas e inconsistencias por atiesadores más cortos que otros.

Además, aunque la parte subterránea no presenta daños estructurales que pongan en riesgo su estabilidad, no es posible reabrirla en tanto no se repare el tramo colapsado, ya que es necesario dar mantenimiento a los trenes y a las vías. En esta parte se identificaron filtraciones y escurrimientos de agua.

En tanto, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio el secretario de Obras, Jesús Esteva, no descartó que las fallas del tramo colapsado se presenten en otros puntos de la línea.

RECOMIENDAN NO ABRIR TRAMO ELEVADO NI SUBTERRANEO

Después de una inspección ocular al viaducto elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., recomendó a las autoridades capitalinas no reiniciar operaciones en esta sección hasta que se lleve a cabo la revisión detallada de por lo menos cinco situaciones de “cuidado prioritario”.

Para ello, del 5 al 8 de mayo, 101 especialistas en estructuras, geotecnia, puentes y arquitectura, agrupados en 37 brigadas, revisaron los tramos comprendidos entre la estación Culhuacán y el punto del desplome (zona cero), y éste último y la estación Tlaltenco.

Se determinó que, en 68 por ciento de los tramos, únicamente se vieron deficiencias o afectaciones grado C, que son situaciones comunes que simplemente requieren la actuación en términos rutinarios (…).

En el tramo elevado que no colapsó detectaron fisuras en trabes y cabezales, así como fisuras en columnas.

Mientras que en 32 por ciento se encontraron afectaciones grado B, lo cual no implica en sí mismo que los tramos sean de riesgo alto y que, por lo mismo, debieran de salir de operación, sino que nos van señalando situaciones, vulnerabilidades, patologías, daños o deficiencias que deben de ser analizadas con mayor detalle”, explicó Bernardo Gómez, coordinador del comité.

Agregaron que no ubicaron afectaciones grado A, es decir, que representen un riesgo de inestabilidad inmediata.

Este tipo de casos en varios de ellos se tiene noticia que pudiera venir desde la propia construcción de la Línea 12 del Metro, sin embargo también hay que tomar en cuenta que hemos tenido diferentes sucesos a lo largo de la misma, como el sismo de 2017, que pudieran haber generado una degradación adicional”, agregó.

Aunque el especialista señaló imperativo un análisis más detallado nivel II o nivel III, de momento lo prioritario es atender la separación entre el puente vehicular de Periférico y las columnas del viaducto elevado del Metro; reparar las fisuras en columnas, en tabletas presforzadas con alto nivel de filtraciones y en los cabezales dañados por el trabajo de los topes sísmicos; así como revisar el refuerzo realizado en el tramo cercano a la estación Nopalera.

Otras deficiencias detectadas son la separación insuficiente de vigas, fisuras en columnas, entradas y cabezales, así como diafragmas colocados deficientemente o inexistentes e inconsistencias por atiesadores horizontales en trabes más cortos que en otras zonas.

En el túnel observaron filtraciones ligeras en la bóveda. Fotos: Especial

LO SUBTERRÁNEO

El análisis concluyó que, aunque la parte subterránea no presenta daños estructurales, ni deformaciones que pongan en riesgo su estabilidad, no es posible abrirla en tanto no se repare el tramo colapsado, ya que es necesario dar mantenimiento intensivo a los trenes y a los 24.7 kilómetros de vías que comprenden toda la Línea.

Además, se identificaron filtraciones y escurrimientos de agua en diferentes puntos.

Francisco Suárez, perito en túneles del Colegio de Ingenieros Civiles de México mencionó que en las inspecciones también se pudo apreciar que la estructura de la vía presenta problemas que han afectado el funcionamiento de los trenes, lo que ha generado problemas de operación y gastos excesivos de mantenimiento.

Finalmente el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, agradeció el trabajo del Comité Técnico de Seguridad Estructural y sostuvo que comenzarán a trabajar con base en lo dictaminado y oportunamente se darán a conocer los avances a la ciudadanía.

El secretario de Obras, Jesús Esteva, con Luis Rojo, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. Foto: Cuartoscuro

NO DESCARTA QUE LAS FALLAS SE REPITAN EN OTRO TRAMOS

El secretario de Obras, Jesús Esteva, no descartó que las fallas encontradas en el tramo de la L12 que colapsó pudieran presentarse en otros puntos de su trazo.

Dados los hallazgos, se considera que pudieran repetirse estas y otras deficiencias a lo largo del tramo”, dijo en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.

Abundó sobre el hecho de que las vigas de acero y las losas de concreto no tuvieron la resistencia necesaria, según lo encontrado por la empresa DNV.

Si tenemos una sección compuesta, que trabaja la trabe de acero con la trabe de concreto, y se desconecta, pues claro que falla”, dijo.

Si eso se resolviera, el resto de la línea puede utilizarse, porque no se observan deformaciones importantes en las cimentaciones, ni deformaciones importantes en columnas”.

Fuente: Excélsior