Claudio X. no es mi patrón, será de otros pero mío no, dice Zambrano

Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró enérgico que el empresario Claudio X. González, con quien él y otros partidos se aliaron para la elección del 6 de junio, no es “su patrón“.

Entrevistado en el programa “Los periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela por SinEmbargo al Aire, en la plataforma de YouTube, el líder perredista reveló que desde el 6 de junio la alianza Va por México -conformada por el PRD, Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los empresarios Gustavo de Hoyos y Claudio X. González–, no se ha reunido para hacer un balance de los resultados electorales. Zambrano Grijalva también descartó que Claudio X. González sea su patrón.

–¿Hubo festejo con ellos [con los representantes de Va por México]? -le cuestionó esta tarde Álvaro Delgado.

“¿Un festejo? Jamás, jamás. Es más, después del 6 de junio no nos hemos vuelto a reunir”, contestó Jesús Zambrano.

– ¿Y eso?

“Porque no nos hemos dado tiempo, porque cada quién anda en lo suyo”, dijo el perredista.

– Si es el patrón, el patrón del PRIAN -le comentó Delgado Gómez.

“El patrón tuyo será, mío no. No me ofendas así, patrón mío no, de otros quizá, pero míos no, yo me debo al PRD, que quede muy claro”, respondió Jesús Zambrano.

–No digo que sea tu patrón, el patrón del PRIAN -le comentó Álvaro Delgado.

Zambrano reiteró que los representantes de Va por México no se han reunido “para nada” y definirán un próximo encuentro según sus propias agendas porque, dijo, “cada quien tiene sus prioridades.

“Mío no lo es, será de otros, pero mío no”, insistió el perredista.

Fuente: Sin Embargo