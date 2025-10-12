Claudia Sheinbaum visita a damnificados por las lluvias en Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó este domingo a los damnificados por las lluvias en Puebla, Veracruz e Hidalgo.

Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado. pic.twitter.com/DzsDWeQsju — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 12, 2025

Refirió que las lluvias torrenciales afectaron a por lo menos 111 municipios de cinco estados y 18 carreteras federales.

Dada la contingencia, se instaló el Comité de Protección Civil, que derivó en la activación del Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional y Plan Marina de la Semar.

Desde el primer momento todos los gobernadores han estado trabajando. A las personas que perdieron a un familiar no solo nuestra solidaridad sino nuestro apoyo”, subrayó la presidenta.

Asimismo se habilitó el número 079 para brindar información y asistencia ante la desaparición de personas por las lluvias.

Se espera que el lunes, Sheinbaum Pardo visite a los afectados en Querétaro y San Luis Potosí.

La mandataria adelantó que una vez que se reabran todos los caminos e inicien las labores de limpieza, comenzará el levantamiento de un censo para apoyar a toda la población afectada.

A partir del censo se darán todos los apoyos que se requieran a la población. No vamos a dejar a nadie desamparado”, sentenció.

Sheinbaum recorre albergue en Puebla

El primer estado visitado por la presidenta Claudia Sheinbaum fue Puebla, donde se reunió con el gobernador Alejandro Armenta.

Juntos visitaron un albergue en Huauchinango, donde sostuvieron un encuentro con damnificados a quienes entregaron despensas, ropa y cobertores.

Lluvias dejan 44 muertos en México

Las fuertes lluvias de las últimas horas en México elevaron a 44 la cifra de muertos.

Se reportan 18 víctimas en Veracruz, una en Querétaro, 9 en Puebla y 16 en Hidalgo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que del 6 al 9 de octubre se registraron lluvias intensas en Veracruz (540 mm), Puebla (487 mm), San Luis Potosí (298 mm), Hidalgo (245 mm) y Querétaro (232 mm).

Con información de López-Dóriga Digital