Claudia Sheinbaum reafirma la soberanía de México y destaca el valor de los migrantes mexicanos en EU

Durante el inicio de una gira de tres días por Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaumenvió un contundente mensaje de unidad y defensa de la soberanía nacional frente a las presiones externas, en particular de Estados Unidos.

“México no está en venta, la patria no se vende, la soberanía no se negocia; aquí estamos los mexicanos y las mexicanas para defender nuestra patria”, declaró Sheinbaum ante una multitud que coreaba “México, México, México”.

La mandataria destacó la importancia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a quienes calificó como “héroes y heroínas de la patria”. Afirmó que, gracias a su trabajo, los mexicanos contribuyen con el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese país. “Si los mexicanos no estuvieran en Estados Unidos trabajando, Estados Unidos no sería lo que es”, subrayó.

Información de El Imparcial