Claudia Sheinbaum asegura que Covid-19 en CDMX aumentó por fiestas

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que la capital del país se encuentra en alerta debido a la situación sanitaria por el coronavirus, por lo cual volvió a lanzar un llamado a la población en general, para que se sigan aplicando las medidas de prevención que buscan frenar la transmisión de la enfermedad.

Por medio de un mensaje que compartió a través de su cuenta de Twitter, Claudia Sheinbaum insistió en señalar que cifras de hospitalizaciones a causa del coronavirus en la CDMX, siguen mostrando una tendencia acelerada a la alza y aun cuando los esfuerzos para fortalecer las capacidades médicas, lo primordial es detener los contagios.

De la misma forma, la jefa de gobierno capitalina aseguró que se ha podido comprobar que el crecimiento de casos, así como los ingresos a hospitales, se ha dado principalmente por la realización de reuniones y fiestas donde no se acatan las respectivas medidas de prevención, como la sana distancia.

Destacó como ejemplo el comportamiento de fieles de la Virgen de Guadalupe, quienes este año decidieron no acudir a la Basílica de Guadalupe para evitar riesgos de contagios por Covid-19 por concentración masiva de personas.

“Está comprobado que el crecimiento en el número de casos positivos y hospitalizaciones, se ha dado principalmente por el aumento en el número de reuniones y fiestas familiares, donde se pierde la sana distancia, se quitan el cubrebocas y se relajan las medidas de cuidado”Claudia Sheinbaum

Que bajen contagios de Covid-19 depende de las acciones de todos: Sheinbaum

Tras destacar que en la Ciudad de México hay cerca de 9 millones de habitantes y durante las temporadas decembrinas, se registra una afluencia de visitantes de cerca de 3 millones de personas, Claudia Sheinbaum pidió evitar realizar fiestas o reuniones en fechas próximas.

Por ello, afirmó que depende de las acciones de todas las personas, que se pueda bajar la curva de contagios de coronavirus.

Asimismo, hizo mención de 5 acciones con carácter de urgente, que la ciudadanía en general deberá seguir para frenar el incremento de los contagios confirmados de coronavirus y las hospitalizaciones a causa de la enfermedad.

Sheinbaum señala 5 acciones urgentes

Al respecto, la mandataria capitalina indicó que las medidas a seguir con la intención de enfrentar la situación, son las siguientes:

Quédate en casa. Si no hay que salir, no hacerlo.

En caso de tener que salir, usar cubrebocas y mantener sana distancia.

No fiestas, posadas o reuniones con amigos y familiares.

En lo posible, que las compras las haga solo una persona.

Si se da positivo a Covid-19, aislarse durante 15 días

Pese al panorama, Claudia Sheinbaum dijo confiar en los habitantes de la CDMX, pero reiteró su llamado para actuar con mesura durante estas fechas, pues dijo que será únicamente con la colaboración de toda la ciudadanía, que se logren bajar los contagios.

Fuente: SDP