Citi rechaza oferta de Grupo México por Banamex; mantiene apuesta por OPI

Ciudad de México. Citigroup no dejó correr los 10 días que le dio Grupo México, del empresario mexicano Germán Larrea, para responderle que rechaza su oferta por el 100 por ciento de las acciones de Banamex, y que continuará con sus planes de completar su desinversión de la entidad financiera mexicana, lo que permite maximizar la rentabilidad a sus accionistas.

Así, tras dar a conocer su resolución a la empresa de minería, construcción, ingeniería, infraestructura y transporte, del empresario Larrea, las autoridades financieras (Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda) han recibido la documentación para la aprobación de la oferta de Fernando Chico Pardo para adquirir 25 por ciento del Grupo Financiero Banamex de Citigroup.

“Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta. Creemos firmemente que la operación anunciada el 24 de septiembre de 2025 y la oferta pública inicial accionaria (OPI) planificada nos permitirán completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizar el valor para nuestros accionistas”, aseguró Citi en un comunicado.

Cabe recordar que hace dos semanas, el empresario Fernando Chico Pardo anunció la compra de 25 por ciento de Banamex por 42 mil millones de pesos. Con esta información, Citi avanzaba en su plan de desinversión.

Analistas esperan un proceso de reconfiguración en el sector bancario en México, pues Banamex es el cuarto grupo financiero más grande en cuanto a nivel de activos.

Las acciones de Grupo México, que habían arrancado la sesión con una ganancia de aproximadamente uno por ciento, el precio de sus acciones reaccionaron momentáneamente a la baja (0.94 por ciento), para después retomar las ganancias a más de 0.90 por ciento a 143 pesos por acción.

Grupo México defendió el pasado martes su propuesta de comprar Banamex, y dio 10 días a Citi, dueño de la entidad financiera mexicana, para responder su oferta.