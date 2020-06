Cinépolis y Cinemex planean reapertura de salas de cine con aforo reducido y funciones escalonadas

De forma gradual, y dependiendo de cada entidad federativa, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) impulsa la reactivación de las salas de cine en México, lo que tentativamente podría comenzar a mediados de junio en la Capital mexicana, tras el cierre obligatorio de operaciones debido a la contingencia sanitaria, por la cual se han dejado de percibir unos 6 mil millones de pesos en la cuarta taquilla (con más de 352 millones de boletos vendidos) más importante del mundo, por debajo de China (mil 650), India (mil 514) y Estados Unidos (mil 170), según el informe correspondiente a 2019.

En entrevista con ZETA, Tábata Vilar Villa, directora de la Canacine, explicó que Cinemex y Cinépolis, cadenas que cuentan con más del 90 por ciento de las salas de cine en el país, sostienen diálogos con autoridades para ser incluidos en el proceso de reapertura de espacios públicos, separando la exhibición de películas de los criterios que tomarán para activar los espectáculos en vivo, por lo que esperan la aprobación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a su protocolo.

“Cinemex y Cinépolis plantearon el tema de la reapertura de los cines, dado que estamos pasando la famosa curva y el nivel de contagio empezará a bajar, entonces los gobiernos hablan de reabrir la economía y los cines, por su naturaleza de ser un espacio donde el contagio es mucho menor, se puede mitigar más que en otros espacios de convivencia social”, indicó Vilar Villa sobre el mercado mexicano, cuyas más de 7 mil salas de cine (con 16 mil 528 espectadores por sala) colocan al país en el cuarto lugar a nivel global, superado por India (9 mil 623), EU (41 mil 048) y China (68 mil 544).

Adicionalmente, en 2019 aumentó 5.3 por ciento la venta de boletos, colocando a México en el puesto 9 de mayores entradas en taquilla, y el 2.4 por ciento del ingreso a nivel mundial.

“Los cines tienen un distanciamiento entre filas no solo a nivel horizontal, también vertical, las filas están tipo estadio, esto permite una distancia adicional a nivel de inclinación. Esas características hicieron que Corea y Japón nunca cerraran sus cines a pesar de la pandemia, aunque sí redujeron su aforo para garantizar la sana distancia, que es lo que están planeando los exhibidores: reducir sus aforos a la mitad y mantener distanciados a los espectadores”, subrayó la titular de la Canacine, que en su ejercicio 2019, cuantificó ingresos por 19 mil 050 millones de pesos en taquilla -a un promedio de 54.2 pesos por boleto- y una asistencia promedio anual de 2.77 por habitante. Cabe anotar que ese año, México construyó 437 salas cinematográficas.

De acuerdo al planteamiento de las cadenas exhibidoras, se prevé mantener las puertas de las salas abiertas para que la ventilación del aire acondicionado no genere acumulación de bacteria (gotículas del virus), además de programar funciones escalonadas para evitar conglomeraciones.

“Con el aforo al 50 por ciento y el escalonamiento de funciones, se pretende evitar que ni en la dulcería, pasillos y en ningún lado se presenten conglomeraciones, aunado a políticas y reingenierías para proteger a los trabajadores con careta, mascarillas, lavado de manos, gel antibacterial y protocolos de distancia que la propia autoridad determine acorde a la Organización Mundial de la Salud para garantizar la seguridad de las audiencias, y que podamos disfrutar del cine sin contagiarnos”, confió la entrevistada.

“Queremos que la experiencia del espectador no cambie, no habrá obligación de usar cubre bocas, dadas las medidas de distancia. Tentativamente si no hay un nuevo brote, la autoridad ha fijado el 15 de junio para la reapertura, pero dependerá de cada entidad, de la incidencia de contagios propios de cada lugar. La naturaleza fílmica, aunque sea fuera de casa, es segura”, reiteró Vilar Villa.

Tras el estreno de 102 filmes mexicanos en 2019, entre los que destacan No manches Frida, Mirreyes vs Godínez y Tod@s caen, que generaron un ingreso de mil 767 millones de pesos -el más alto en la década-, con el 9.2 por ciento de la taquilla general (34.6 millones de boletos vendidos), las salas reabrirán con la misma programación de marzo pasado para de esa manera completar la corrida comercial de las cintas Veinteañera, divorciada y fantástica, Unidos, entre otros títulos.

“Se están negociando otros estrenos, pero también dependerá del comportamiento del mercado. Noruega tuvo una exitosa reapertura, prácticamente llenaron el 90 por ciento de la mitad del recinto disponible, seguramente en México sucederá algo similar. Los distribuidores están reteniendo los estrenos de Mulán o James Bond para determinar el momento idóneo para subirlas a cartelera. Estamos pensando en promociones para fomentar el cine, incentivar a las familias mexicanas; al final el cine es una actividad que puede brindar salud psicológica”, argumentó la entrevistada a nombre de la Canacine.

Al cierre de esta edición, acorde con la Canacine, en Baja California y Baja California Sur aún no hay fecha de posible reapertura de salas cinematográficas, sin embargo, un estudio de la propia Cámara destaca dentro de las 50 ciudades más taquilleras del país a Tijuana en quinto lugar, con más 7 millones de boletos vendidos; seguida de Mexicali en el sitio 21, con 2.5 millones de entradas; Ensenada en la posición 36, con 1.4 millones; y La Paz en el 44, con 1.1 millones de accesos.

Fuente: Zeta