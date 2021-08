Cinemex pone entradas al 2×1 a quien presente su certificado de vacunación Covid-19

Si ya tienes al menos una dosis de vacuna contra Covid-19, podrás ir al cine y pagar solo el 50 % de tu boleto.

Para incentivar la industria cinematográfica, Cinemex anunció 2×1 en boletos para las personas que presenten su certificado de vacunación Covid-19 o expediente de vacunación de una dosis.

La promoción estará vigente del 5 al 18 de agosto y es válido el expediente o certificado de vacunación de México o del extranjero.

¿Cómo obtener entradas al 2×1 en Cinemex?

-La vigencia es del 5 al 18 de agosto, de lunes a domingo.

-Debes presentar un comprobante de al menos una dosis contra Covid-19. El expediente o certificado Covid-19 es válido, así como cualquier documento del extranjero.

-El precio dependerá del horario y sala.

-El boleto será para una sala tradicional 2D, Premium 2D, CinemeXtremo 2D o Cinemex Platino 2D.

-El boleto es para la misma función.

¿Cuáles son las restricciones para entradas al 2×1 en Cinemex?

-No es para películas de estreno.

-Los boletos no son acumulables.

-No se pueden acumular promociones.

-No es aplicable para eventos especiales ni días festivos.

-Si se venden los boletos, serán cancelados.

-Los boletos deben estar legibles.

Fuente: SDP