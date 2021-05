Cierran bar gay en Veracruz; vecinos agradecen con mensaje homofóbico

El Bar Paraíso, ubicado en la calle Rafael García Auly y Agustín Lara de la colonia Zaragoza en Veracruz fue clausurado esta semana por “no cumplir varios requisitos”, aseguraron autoridades municipales, quienes se deslindan del mensaje homofóbico emitido por vecinos del lugar en el que expresaron “agradecimiento” mediante la colocación de una lona.

La clausura del bar gay en el puerto de Veracruz por parte del ayuntamiento y la colocación de dicha lona ha desatado críticas a favor y en contra de la medida y el mensaje en redes sociales. En la lona los vecinos agradecen al ayuntamiento de Veracruz el hecho de haber clausurado el bar para mantener la colonia “libre de ruido, escándalos y malas prácticas como el homosexualismo”.

Juan Castro Vázquez, dueño del bar, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia y no promover los mensajes de odio, ya que todos los sectores de la población tienen derecho a divertirse. Lamentó que un establecimiento que brinda trabajo a varias personas y esparcimiento sea blanco de este tipo de mensajes “retrogradas”. También comentó que lo han señalado de promover la prostitución, de tener la música a un volumen intolerable y causar molestias.

Algunos integrantes de la comunidad LGBTTQ en Veracruz se tomaron fotografías con esa lona y otro cartel más con la frase “Vecinos homofóbicos, sus mensajes de odio no nos representan.

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez negó que el cierre realizada al bar gay fuera por su homofobia, pues el mismo fue colocado al lado del sello de clausura:

“Aclaro este mal entendido: la lona fue hecha por los vecinos, No por el ayuntamiento. El establecimiento fue cerrado por no cumplir varios requisitos, jamás por ser de la comunidad LGTB a quien respeto y siempre me he pronunciado a favor de sus derechos y he apoyado personalmente.” apuntó el alcalde.

Información de Milenio