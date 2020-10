Cienfuegos y “El Barbas” se veían en un yate en Acapulco. Fue entre 2005-2007, dice Anabel Hernández

Entre 2005 y 2007 ya había comentarios de narcos y de autoridades en los que se señalaba que Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se reunía con Arturo Beltrán Leyva, alias “El Barbas”, de acuerdo con la periodista Anabel Hernández García.

“El caso del General Cienfuegos no es nuevo. Yo comencé a escuchar su nombre desde que hacia la investigación para Los señores del narco, se hablaba del General que estaba como responsable de la novena región militar en Guerrero. Entonces ya había comentarios de narcos y militares de que Cienfuegos estaba ahí departiendo con un importante empresario y ‘El Barbas’ en la bahía de Acapulco, que hacían fiestas. En Fin de fiesta en Los Pinos, narro esos paseos en los yates, todavía no mencionaba yo a Cienfuegos porque me faltaba amarrar esa información, pero ya desde 2006 se hablaba de los paseos con un empresario amigo de Ernesto Zedillo”, dijo Hernández durante una entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, conductores de “Los Periodistas”.

Arturo Beltrán Leyva fue un narcotraficante mexicano. Lideró junto a sus hermanos la organización que llevó sus apellidos. Fue abatido en diciembre de 2009, durante un enfrentamiento con autoridades mexicanas.

“No son señalamientos nuevos sobre Cienfuegos. Me parece que será la corte de Nueva York la que comenzará a presentar nombres, incluso creo que uno será Galván Galván, quien tenía a Cienfuegos como oficial mayor. No olvidemos que el ex Secretario fue quien designó Cienfuegos como oficial mayor, y el que manda mensajes amistosos con ‘El Mayo’ Zambada”, señaló Anabel Hernández, autora del libro El traidor.

La “Operación Padrino”, como bautizó la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) a la investigación contra Salvador Cienfuegos, ha tumbado la presunta red de narcotráfico del general retirado en Estados Unidos. Cienfuegos fue acusado la semana pasada de narcotráfico y blanqueo de dinero, horas después de ser detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Fuente: Sin Embargo