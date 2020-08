Ciclo escolar SEP 2020-2021: estos son los nuevos horarios para ver las transmisiones de Aprende en Casa II

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer los nuevos horarios para el ciclo escolar 2020-2021, el cual iniciará el próximo lunes 24 de agosto, tendrá validez oficial, y se realizará en la modalidad a distancia.

En conferencia de prensa vespertina, el titular de la dependencia Esteban Moctezuma, señaló que además de las televisoras contempladas para transmitir el contenido educativo en este regreso virtual a clases, se ha unido televisión por cable (Sky, Dish, Megacable, Total play, Claro video, Axtel, Izzi, Starga), ya que “en muchos lugares del país en donde ni siquiera llega la televisión abierta, sí llega el cable; entonces, nos amplía la cobertura”, destacó.

Asimismo, se añadió a la lista la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A.C., con alrededor de 32 diferentes estaciones.

El secretario detalló que se contempla distribuir los contenidos académicos a 4,780,787 estudiantes inscritos en preescolar; 13,972,269 en primaria; 6,473,608 en secundaria y 5,239,675 en bachillerato.



Por otra parte, Moctezuma Barragán señaló que se logró concretar un acuerdo con los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral (INE) para que durante la transmisión de los contenidos educativos de Aprende en Casa II no haya ningún tipo de publicidad ni anuncios políticos, públicos o de empresas privadas, por lo que se garantizará una multiprogramación de canales con señal limpia.

Así pues, con el objetivo de proveer información importante a padres, madres y tutores con niños de educación inicial y especial, se encuentra destinado un segmento a través de Once Niñas y Niños (canal 11.2) y Televisa (5.2) de 7:30 a 8:00; Tv Azteca (7.3) de 22:00 a 22:30; Imagen Televisión (3.2) de 13:30 a 14:00 y Heraldo Tv (10.2) para la Ciudad de México de 23:00 a 23:30 horas.

Cabe destacar que la programación será transmitida de lunes a viernes.

Educación Preescolar

Opción 1: Once Niñas y Niños, y Televisa (11.2 y 5.2) de 8:00 a 9:00 horas.

Opción 2: Imagen Televisión (3.2) de 15:00 a 16:00 horas.

Opción 3: Heraldo Tv (10.2) para la Ciudad de México de 17:30 a 18:30 horas.

Educación primaria

Primer grado: de 9:00 a 11:30 a través de Once Niñas y Niños, y Televisa (11.2 y 5.2); de 12:00 a 15:30 en Tv Azteca (7.3) y de 18:30 a 21:00 en Heraldo Tv (10.2) para la Ciudad de México.

Segundo grado: de 11:00 a 13:30 a través de Once Niñas y Niños, y Televisa (11.2 y 5.2); de 15:00 a 17:30 en Tv Azteca (7.3) y de 20:30 a 23:00 en Heraldo Tv (10.2) para la Ciudad de México.

Tercer grado: de 13:30 a 17:00 a través de Once Niñas y Niños, y Televisa (11.2 y 5.2); de 17:30 a 20:00 en Tv Azteca (7.3) y de 7:30 a 10:00 en Heraldo Tv (10.2) para la Ciudad de México.

Cuarto grado: de 16:30 a 19:00 a través de Once Niñas y Niños, y Televisa (11.2 y 5.2); de 19:300 a 22:00 en Tv Azteca (7.3) y de 9:30 a 12:00 en Heraldo Tv (10.2) para la Ciudad de México.

Quinto grado: de 19:00 a 21:30 a través de Once Niñas y Niños, y Televisa (11.2 y 5.2); de 7:30 a 10:00 en Tv Azteca (7.3) y de 12:00 a 15:30 en Heraldo Tv (10.2) para la Ciudad de México.

Sexto grado: de 21:00 a 23:30 a través de Once Niñas y Niños, y Televisa (11.2 y 5.2); de 9:30 a 12:00 en Tv Azteca (7.3) y de 15:00 a 17:30 en Heraldo Tv (10.2) para la Ciudad de México.

Educación secundaria:

Primer grado: Imagen televisión (3.2) de 16:00 a 19:00 y de 21:30 a 00:00 horas.

Segundo grado: Imagen televisión (3.2) de 8:00 a 11:00 y de 18:30 a 21:30 horas.

Tercer grado: Imagen televisión (3.2) de 10:30 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 horas.

Asimismo, durante el lapso de las 14:00 a las 15:00 horas se ha contemplado transmitir información sobre cada uno de los 32 estados de la República, de manera que cada entidad deberá enviar materiales para “presumir” su estado, incluyendo valores culturales, naturales, monumentos históricos, entro otros atractivos.

Se impartirán ocho asignaturas para preescolar, 10 para primaria y 12 a alumnos de secundaria.

Por otra parte, Moctezuma Barragán aseguró que:

Ante la pandemia, México es de los países que con mayor agilidad ha respondido en materia educativa a buscar soluciones creativas, soluciones que son impuestas por la necesidad, no tenemos opción, regresar a clases de manera presencial es algo que no se recomienda por parte de las autoridades sanitarias y es por ello que no queremos cometer el error de muchos estados, muchos países que han regresado a clases y ha expuesto a los niños y a las niñas a contagios que los hacen regresar de nuevo a cerrar las escuelas.

Para consultar todo lo referente al programa Aprende en Casa II, se recomienda consultar https://www.gob.mx/sep