CFE restablece energía eléctrica en mayor parte de Yucatán, Campeche y QR: Sheinbaum

Mérida, Yuc. La presidenta Claudia Sheinbaum, informó en X que «la CFE ya restableció el servicio de energía eléctrica en la mayor parte de Mérida y Valladolid, Yucatán. También en Chetumal, Bacalar, Álvaro Obregón y Holbox, Quintana Roo, y la mayoría del estado de Campeche.», esto tras el apagón generalizado registrado la tarde de este viernes en la Península de Yucatán

A partir de las 14:30 horas (horario del centro de México) se registró un apagón generalizado en la Península de Yucatán; el suministro de energía se ha ido normalizando paulatinamente.

Habitantes de diversos municipios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo reportaron la falta del servicio en casas, comercios, aeropuertos y zonas turísticas.

En Cancún, Quintana Roo, el aeropuerto operó con su planta de energía eléctrica, igual que los grandes restaurantes y hoteles.

Varias personas sufrieron las altas temperaturas porque no funcionaba el aire acondicionado, ni los ventiladores, por lo que optaron por salir a las calles.

En Campeche, más de 300 mil usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) resultaron afectados con el mega apagón que propició también la caída de los servicios de internet y telefonía celular.

Empresas de diversos giros como gasolineras, tiendas comerciales, bancos y prestadores de servicio incluidas las oficinas de gobierno suspendieron labores lo que generó diversos perjuicios; no obstante continuaron los trabajos para restablecer el suministro en la entidad.

En sus redes sociales la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, confirmó que el apagón afectó a los tres estados de la Península de Yucatán.

Apagón fue causado por falla en línea de transmisión, informa Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum, informó en la red social X, que el apagón en Yucatán, Campeche y Quintana Roo fue causado por la falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste y que se trabaja para recuperar el servicio en los tres estados.

CFE trabaja para restablecer el servicio en el menor tiempo posible

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que varias zonas de la península de Yucatán no tenían energía, problema que fue atendiendo.

La empresa estatal a través de un mensaje n X indicó que identificó una falla en el suministro eléctrico en la zona mencionada.

“El personal especializado de la CFE en coordinación con Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ya trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, indicó.

Lo anterior ocurre una días después de que el director general del Cenace admitió ante empresarios que aún existen problemas en el sistema derivado de la reforma eléctrica de 2013.