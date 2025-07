CFE crecerá con 60 nuevas plantas, promete Sheinbaum: «Estamos dándole más capacidades»

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que durante su gobierno le están dando «más capacidades» a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir 26 mil megawatts en todo el país, que representa como 60 plantas de ciclo combinado en territorio nacional.

En la inauguración de la Central de Ciclo Combinado, en Villa de Reyes, San Luis Potosí, la mandataria federal recordó que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se dio a la dependencia «presupuesto de inversión, esquemas de inversión, de financiamiento, que permitieron construir una planta» como la que inauguró este sábado.

«Y ahora estamos dándole todavía más capacidades a la Comisión Federal de Electricidad. El objetivo es que durante el sexenio construyamos 26 mil megawatts de Comisión Federal de Electricidad, son como 60 plantas como esta, más o menos», dijo.

En nuestra gira por San Luis Potosí, inauguramos la Central de Ciclo Combinado Villa de Reyes. Se trata de una planta que forma parte de la Comisión Federal de Electricidad, empresa del pueblo de México. ¡Arriba la CFE! pic.twitter.com/JUkJrzgNVd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 6, 2025

Desarrollo de México descansa en la CFE, afirma Sheinbaum

Sheinbaum Pardo sostuvo que el desarrollo energético de la nación descansa principalmente en la CFE, ya que dijo, durante años se luchó y se le defendió junto a Pemex, frente a la reforma energética del 2013.

«Con la reforma que hicimos en el 2015, CFE se renacionaliza, recupera realmente su esencia como empresa pública, y como eje central de la generación y la transmisión en nuestro país», señaló.

La titular del Ejecutivo aseguró que dichas acciones «llegaron momentos que pensamos que no iba a ser posible».

Resaltó las acciones de la CFE durante el huracán «Erick», y añadió que se llegó helicóptero porque no se podía pasar a un poblado aislado y desde el cielo se veían todas las camionetas de la CFE «recuperando postes, levantando de nuevo las líneas».

«Eso no se podría hacer si no fuera por la empresa pública y por las y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad».

«Así que el día de hoy me da gusto estar con ustedes por todas estas razones, decirles que estoy muy optimista. Estamos en un momento histórico: no solamente avanza la transformación en nuestro país para beneficio de nuestro pueblo y de la nación, sino que también, es tiempo de mujeres», declaró.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que Sheinbaum está «en su mero mole» ya que es Doctora en Energía y que, con esta planta de ciclo combinado, ayudará a mucha población.

«Nada menos que tenemos a una Presidenta inteligente, pero que además está ‘en su mero mole’, porque hoy ella es Doctora en Energía, entonces imagínense, ¿cómo no vamos a estar orgullosos de nuestra Presidenta?», resaltó.

El gobernador Ricardo Gallardo afirmó que «somos un estado seguro, competitivo y atractivo para las gracias inversiones. Gracias al respaldo del gobierno federal, al trabajo coordinado que hemos tenido, contamos con nuevos parques industriales que generan miles de empleos bien pagados y condiciones de infraestructura en las 4 regiones del estado con caminos, carreteras y de todo tipo de apoyos para la población».

La secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló que la nueva planta sustituirá la termoeléctrica de Villa de Reyes y forma parte del plan de fortalecimiento de la CFE.

«Gracias a una inversión pública de 350 millones de dólares, esta planta cuenta con una capacidad de generación, que va a permitir darle luz a más de 2 millones 400 mil familias», detalló.

La titular de la CFE, Esther Calleja, detalló que la planta tiene una capacidad generación de 437.2 megawatts y representó una inversión de 350 millones de dólares, generando más de mil 200 empleos durante su construcción.

Abundó que producirá al año 3 mil 500 millones de megawatts y beneficiará a más de 2 y medio millón de hogares.

La presidenta Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador Ricardo Gallardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Energía, Luz Elena Escobar, la directora general de la CFE, Esther Calleja, el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres y la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez.

Con información de Milenio