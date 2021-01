“Censura descarada la del INE. Yo no sé por qué le tienen miedo a la democracia”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a acusar al Instituto Nacional Electoral (INE) de censura, tras la instrucción del organismo de abstenerse a hablar de las próximas elecciones federales, además, cuestionó al árbitro electoral el por qué “le tiene miedo a la democracia”.

“Censura abierta y descarada la del INE, pero vamos a esperar a que el Tribunal resuelva. Si deciden que va la censura solo que me digan lo que no puedo decir, para tener aquí unas tarjetas, donde digan: no pueden decir fraude electoral, no puedes decir tal cosa. Yo no sé por qué le tienen miedo a la democracia”, dijo López Obrador desde Palacio Nacional.

Tras la resolución del INE, la Presidencia de la República pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisar el acuerdo para “callar” al presidente López Obrador.

Acusaron que la solicitud, “establece un mecanismo indebido de censura previa en contra del presidente de México”.