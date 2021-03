Celebra INE que gobernadores y presidente firmaran acuerdo

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, celebró el acuerdo firmado entre el presidente de la República y la Conago, para que todos los funcionarios públicos se obliguen a obedecer la ley en tiempos electorales.

Explicó que el INE no fue convocado, pero calificó de “bueno” el que existan esfuerzos políticos para generar “convergencias”, aunque subrayó que el respeto a la ley no pasa por acuerdos.

Mencionó que este tipo de acuerdos abonan a mejorar el ambiente político, que haya menos ambiente encrispado, tenso y polarizado y subrayó que de todas maneras están obligados a cumplir la ley.

Fuente: Excélsior