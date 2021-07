‘Cárteles’ ayudaban en los fraudes electorales, señala López Obrador

Los cárteles de la droga “ayudaban en los fraudes electorales”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que el mapa delincuencial vigente es heredado. Sin embargo, subrayó que no significa ausencia del Estado o zonas vetadas para la autoridad.

“(Antes) Les permitían dominar en regiones y elegir, más bien nombrar, a presidentes municipales, a directores de la policía en los municipios, hacían acuerdos con los gobiernos estatales; entonces, eso se arraigó. Les ayudaban a hacer el fraude en contra de nosotros”, indicó en la conferencia de prensa de ayer.

En la víspera, durante el informe trimestral de gobierno –y conmemoración de su triunfo en las urnas– subrayó que el narcotráfico es un problema heredado y durante los dos años y medio de su administración no se han creado nuevos grupos.

En su discurso mencionó al “cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato” como “los (grupos) que ya había”.

Este viernes dijo, a pregunta expresa, que hay más de tres en el país, pero aseveró que ello no significa ausencia del Estado y prueba de ello fue la realización de la jornada electoral del mes pasado, con la instalación de prácticamente la totalidad de casillas (salvo en lugares de siete municipios).

No obstante, lamentó, algunos medios de comunicación hicieron “alharaca” y aseguraron que México está dominado por los narcos, en un contexto de violencia generalizada, en zonas donde no puede entrar el gobierno.

“Yo recorro todo el país, todo, y sin guardespaldas, y entro a todos lados (…) Hay gobernabilidad en el país”, sostuvo.

Respecto al diagnóstico del gabinete de seguridad del mapa criminal, el Presidente dijo que hay una relación entre violencia y disputa de plazas.

“Pues tiene que ver con los estados con más violencia, aunque hay estados donde funcionan cárteles y no hay tantos homicidios porque no se están enfrentando, hay un cártel que tiene hegemonía y no se están enfrentando.

“Por ejemplo, ahora hay enfrentamientos en Zacatecas, y es eso, entre grupos; no ha dejado de haber enfrentamientos también en Guanajuato y es por lo mismo, son dos o tres que se están enfrentando”, señaló.

No ocurre tal escenario en Sinaloa, indicó, pero sí en Sonora y Baja California.

“Entonces, depende. Pero lo que dije ayer y seguramente les dolió, van a tener que ponerse vitacilina, es de que del tiempo que llevamos no se han creado nuevos cárteles, que nosotros heredamos estos cárteles, estos grupos. El cártel de Sinaloa, pues no surgió hace dos años y medio; el Jalisco Nueva Generación tampoco”, agregó, así como el de Guanajuato, Santa Rosa de Lima; el del Golfo, en Tamaulipas, y así otros.

Lamentó que sus adversarios son “muy exigentes”, pero “eran muy serviles y muy afanositos con los otros gobiernos y nunca se hablaba de estos temas”.

El Presidente mencionó que ahora hay una nueva estrategia para disminuir la violencia para evitar asesinatos, sean de ciudadanos o de los propios agresores porque el objetivo es que nadie pierda la vida de ese modo, pero sobre todo atender las causas, a los jóvenes.

Explicó que hay al menos cuatro causas del arraigo de los narcos: abandono al pueblo; la asociación entre autoridades y delincuentes –“miren el caso vergonzoso de García Luna, que era el funcionario predilecto de Felipe Calderón”–; su dominio al “nombrar” a alcaldes, jefes policiales, y los acuerdos con los gobiernos estatales.

Fuente: La Jornada