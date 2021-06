Carlos Slim se reúne nuevamente con López Obrador en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este martes al empresario Carlos Slim, dueño de Grupo Carso.

Se trata del segundo encuentro entre el mandatario y el empresario en menos de 10 días, quien nuevamente se negó a comentar algo a los medios.

Slim Helú participó la semana pasada en un encuentro con el presidente y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum, donde se trató la tragedia en la Línea 12 del Metro y la rehabilitación de la estructura.

Tras el primer encuentro, el mandatario reconoció la voluntad del empresario para participar en la rehabilitación de la Línea 12.

“La reconstrucción de la línea se va a hacer de común acuerdo con las empresas (….) Hay voluntad de parte de Carlos Slim, cosa que celebro”, argumentó este miércoles en Palacio Nacional.

“Hay deseos de ayudar de participar de todos, no es ‘vámonos al pleito, hicimos bien la obra y aquí está prueba, nos recibió la obra’ (…) No es ‘vamos al litigio’, no está así la situación, ellos no quieren eso y nosotros tampoco, queremos resolver el problema y celebro que haya esa voluntad”, resaltó.

La tragedia ocurrió el 3 de mayo por la noche cuando cedió una viga de un puente elevado de la línea 12 en la alcaldía Tláhuac, en el sureste de la capital, provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de “V”.

Murieron 26 personas y un centenar resultaron heridas, cuyos familiares peregrinaron durante horas por la zona del derrumbe, los hospitales y la morgue.

De acuerdo con el peritaje preliminar de la empresa noruega DNV, este colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro fue “provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en el proceso constructivo”.