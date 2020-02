Carlos Loret deberá declarar por el montaje del caso Vallarta y Cassez; puso amparo, y lo perdió

Carlos Loret de Mola Álvarez, periodista mexicano, perdió un amparo que interpuso para no declarar en el juicio en contra de Israel, Mario y Sergio Vallarta Cisneros, acusados de secuestro junto con la francesa Florence Marie Louise Cassez Crépin.

Ricardo Sayavedra Juárez, defensor legal de Israel Vallarta, dijo que el amparo, solicitado hace unos años, dejó de tener efecto, por lo cual Loret deberá acudir ante el juzgado.

“La comparecencia del comunicador se ha fijado a las 10:00 horas del día 18 de marzo del presente año, para que el señor Carlos Loret de Mola testifique ante el Juzgado Tercero de Procesos Penales en en Estado de México”, dijo Sayavedra Juárez ante medios de comunicación.

Florence Marie Louise Cassez Crépin dijo en enero que analiza regresar a México para pedir cuentas a los que la señalaron, enjuiciaron y condenaron por supuesto secuestro.

“Saber que era inocente fue suficiente para mí. No me importaba lo que algunas personas todavía pensaran. Tengo mi conciencia conmigo. Pero, inesperadamente, surgió una cierta ira, junto con una rabia que me golpeó. Ahora, quiero ir más allá, establecer la verdad completa, pedir cuentas a los que me hicieron daño. Quiero volver a abrir mi caso, solicitar reparación en México”, dijo Florence Cassez a L’Express.

“Para empezar, está el Presidente Felipe Calderón, que estaba protegiendo a Genaro García Luna. Incluso antes de mi juicio, o más bien: juicio falso, el Jefe de Estado permitió arrestarme en vivo por televisión, llamándome ‘secuestradora’. Quiero pedirle oficialmente una reparación. Luego está Carlos Loret de Mola, el reportero estrella de Televisa”, agregó.

Hace 14 años, el 9 de diciembre de 2005, Cassez fue arrestada junto con su presunto cómplice, Israel Vallarta, quien era su pareja sentimental.

En aquel 2005, Florence Cassez, junto con su entonces pareja, Israel Vallarta, fue acusada de pertenecer a una banda de secuestradores.

En la transmisión televisiva en directo de aquel 9 de diciembre se nota a la francesa un tanto sorprendida ante la detención. Desconcertada por no saber qué ocurría. Los medios de comunicación y líderes de opinión comenzaron a especular sobre un posible montaje, debido a la manera en que narraba las acciones el periodista de Televisa, Carlos Loret de Mola.

Desde ese momento, la cobertura fue tachada de montada por parte de autoridades federales en colaboración con la televisora. Años más tarde serviría en la defensa para poner en libertad a Florence.

“Lo más importante para el ex Presidente Felipe Calderón y Genaro García Luna fue silenciarnos para que sus mentiras se mantuvieran, a cualquier precio. Afortunadamente, el resultado está cerca. El 20 de enero, Israel Vallarta aparecerá para una nueva audiencia que debería ser la última: todo indica que finalmente saldrá libre”, dijo Florence Cassez al semanario francés.

Durante la entrevista, Florence Marie Louise dijo que le sorprendió la detención Genaro García Luna, el superpolicía de Calderón, pero también le causó emoción:

“Me dije a mí misma: ‘Finalmente, finalmente, incluso los observadores más escépticos tendrán que admitir que soy completamente inocente, que García Luna en realidad era un gran mafioso’”.

El video de la detención de Cassez llegó a ojos del entonces Presidente Nicolas Sarkozy, lo que provocó un fuerte conflicto diplomático entre México y Francia. Entonces, el primer mandatario francés anunció un boicot a todo destino turístico mexicano y canceló las celebraciones por “El Año de México en Francia”, a llevarse a cabo en la “Ciudad Luz” a manera de represalia.

El caso fue llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que emitió un amparo el 23 de enero de 2013, ordenando la inmediata liberación de Cassez, argumentando violación de sus derechos humanos; sin embargo, no fue absuelta de su culpabilidad. Al ser puesta en libertad, salió de México y se asiló en su país.

