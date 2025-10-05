Capturan en Jalisco al exjugador de las Chivas, Omar Bravo

Por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado, elementos de la policía de investigación adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia de Jalisco, detuvieron a Omar Bravo, exjugador de las Chivas del Guadalajara.

¿Recuerdan a Omar Bravo, el exjugador de las Chivas? Policías de Investigación lo detuvieron en Zapopan por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado. Más en https://t.co/BjdELZkX5p pic.twitter.com/iffyXGeFny — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 5, 2025

Omar “N” fue capturado mediante un operativo en el centro del municipio de Zapopan, Jalisco.

Luego de la denuncia presentada, se integró una carpeta de investigación con la que se pudo obtener una orden de aprehensión en contra del señalado, a través del Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial.

En las próximas horas Omar “N” será puesto a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial.

De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses, se presume que anteriormente habría cometido acciones similares.

La Fiscalía de Jalisco reiteró que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer estos hechos.

Con información de López-Dóriga Digital