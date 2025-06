Caos por tormenta: lluvia no vista en 8 años afecta a la CDMX

Ciudad de México. Los bajo puentes del Viaducto, a la altura de Francisco del Paso Troncoso y en Río Churubusco permanecen cerrados, al continuar las maniobras para el rescate de los vehículos que desde anoche quedaron atrapados por la inundación que se originó por las torrenciales lluvias en la Ciudad de México.

Personal de la Policía Ribereña y de Transito de la Policía capitalina utiliza cuerdas, lanchas y un UNIMOG para retirar las unidades.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el Viaducto Miguel Alemán, a la altura de Francisco del Paso y Troncoso, fue la vialidad más afectada debido al nivel del agua alcanzado que saturó la red de drenaje y ocasionó que una gran cantidad de agua saliera por los respiraderos.

Esta situación aún está siendo controlada por personal de gobierno que trabaja en el cárcamo de bombeo a su máxima capacidad para desalojar 300 litros de agua por segundo, y una vez que disminuyan los niveles dará continuidad a los trabajos de mitigación.

Otras de las zonas complicadas son la calzada Ignacio Zaragoza, avenida Gran Canal y Periférico, Calzada de Tlalpan y Santiago.

Las autoridades capitalinas aseguraron que la lluvia registrada de manera generalizada en el territorio capitalino no se había alcanzado desde 2017, año en el que se reportaron 200 encharcamientos.

En una jornada marcada por precipitaciones atípicas, las autoridades capitalinas desplegaron el Operativo Tlaloque 2025 con el objetivo de atender los múltiples encharcamientos registrados en distintas zonas de la ciudad. El operativo involucró a dependencias como la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Obras y Servicios, así como el C5, Bomberos, y organismos federales y estatales del agua. Más de 150 técnicos y 50 vehículos especializados participaron en la respuesta a las emergencias.

En sus redes sociales, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió a la población evitar las zonas afectadas, luego de advertir que continuarán las fuertes lluvias este día, principalmente en la zona oriente.

“Pedimos a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades, así como evitar salir si no es necesario, no estacionarse cerca de árboles, postes o estructuras inestables y no transitar por parques, zonas arboladas o con construcciones en obra”, expuso.

Las autoridades informaron que, durante las primeras horas del martes, el 84% de los reportes ya habían sido atendidos, y que continúan trabajando en los pendientes. Asimismo, se realiza un censo para evaluar posibles afectaciones a viviendas.