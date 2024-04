Candidatos usan crisis del agua para lanzarse acusaciones en 2do debate por CdMx

Los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; Clara Brugada, de la coalición Sigamos Haciendo Historia; Santiago Taboada, del frente Fuerza y Corazón por México; y Salomón Chertorivski, del partido Movimiento Ciudadano, utilizaron la crisis del agua en la capital para acusarse de corrupción y comparar sus propuestas para evitar el desbasto.

Durante 90 minutos los candidatos debatieron sobre transparencia, combate a la corrupción y el abasto de agua en la Ciudad de México en medio de una crisis por contaminantes en este líquido en la alcaldía Benito Juárez.

Con este debate finalizado sólo queda un último encuentro para los candidatos antes de que se celebren las elecciones de este 3 de junio en la capital.

Brugada va por trabajo entre CdMx, Edomex y gobierno federal; acusan reventa de pipas

De ganar las elecciones del 2 de junio, la ex alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, optó por un plan de tres administraciones entre el gobierno federal, asumiendo que gane su compañera de partido, Claudia Sheinbaum, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y su administración en la capital para administrar el abasto del agua.

También propuso continuar con la dirección de la pasada administración, para «continuar con el modelo ambientalista. humanista agua para todos agua para siempre».

Sin embargo, Santiago Taboada acusó a la candidata de tener un supuesto modelo de negocio en el que empleados de la alcaldía Iztapalapa le venden a particulares el agua que debería ser abastecida a hogares sin abasto de agua.

Esto sería potenciado, según Santiago Taboada, con un abandono de la infraestructura hídrica al negarse a hacer plantas de tratamiento y desviar presupuesto para este recurso para después «lucrar políticamente con la necesidad del agua».

«Privatizar es que te vendan el agua más cara en las pipas. Lo que no dice la candidata de Morena es que el metro cúbico más caro es el que te venden en las pipas. Esas pipas que ella vende, esas con las que han hecho negocio», continuó Taboada.

Posteriormente, en su cuenta oficial de X, antes Twitter, Taboada compartió una recopilación de supuestas pipas de agua destinadas a domicilios con desabasto captadas abasteciendo negocios como hieleras y moteles.

Taboada busca inversión del BID; acusan intención de privatizar e insisten en cartel inmobiliario

El candidato del PRI, PAN y PRD, Santiago Taboada, propuso obtener una inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar una inyección de más de 26 mil millones de pesos en infraestructura relacionada con el abasto del agua.

Taboada aseguró que ya ha realizado un viaje a Nueva York en el que se reunió con personal del BID interesado en hacer una inversión en la Ciudad de México pero que necesitan «propuestas serias».

«Vamos a utilizar financiamiento de Banca Nacional y de Banca de Desarrollo Internacional, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene un fondo de agua. Están interesados, pero quieren propuestas serias. Quieren un proyecto que le de cambio a la ciudad, no las tragedias que les dieron ustedes», reveló Taboada.

Ante esta propuesta, Clara Brugada acusó a Taboada de querer privatizar el agua en la Ciudad de México y revivió las acusaciones del cartel inmobiliario que pesan sobre el ex alcalde de Benito Juárez.

«Vamos a ver aquí quién es el que provoca la escasez del agua, ni más ni menos que el Cártel Inmobiliario. 264 pisos de corrupción ilegales que implican 2 mil 370 pipas, eso es lo que representa, es lo que le roba el agua a la CdMx», aseguró Brugada.

Cuando vayas a Iztapalapa o a otra parte de la ciudad di la verdad, di que en la Benito Juárez es el cártel inmobiliario el que le quita el agua a la ciudad.

Chertorivski pasa inadvertido; presume no tener acusaciones que hacerle

El candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski se dedicó a compartir sus propuestas que oscilaron entre campañas para limpiar mantos acuíferos y reconstruir el Río de la Piedad, que recorre toda la Ciudad de México, hasta grupos de niños dedicados a cuidar los bosques del sur de la capital.

Durante el desarrollo del debate y en entrevista con MILENIO Televisión, el candidato de Movimiento Ciudadano, sostuvo que Taboada y Brugada no le pueden hacer señalamientos sobre corrupción, ya que es una persona íntegra.

«En mis 25 años de carrera pública, no tengo un sólo señalamiento. No tengo en este momento recibir ninguna crítica a mi función pública y no hay una sola explicación que se me pida. Necesitamos entender este mal que lo aqueja, porque aqueja a alcaldías, gobiernos y la sociedad», aseguró.