Candidato de Morena para 2024 será definido por encuesta, dice Mario Delgado

El candidato o candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la Presidencia de la República en 2024 será definido a través de una encuesta abierta a la gente, porque en este partido “manda el pueblo”, aseguró el dirigente nacional morenista, Mario Delgado.

En un comunicado, explicó que los estatutos del partido fundado por el presidente López Obrador “establecen que se le debe preguntar a la gente su opinión a través de las encuestas y, de esta manera, sean los ciudadanos quienes decidan”.

Esta postura expresada por Delgado va en contra de lo que horas antes había dicho el senador Ricardo Monreal, uno de los aspirantes a esta candidatura, quien pidió que para 2024 no se haga encuesta, sino elecciones primarias. “No es ninguna herejía” pedir dicho proceso, aseguró.

Monreal señaló también que las encuestas para elegir candidatos en Morena “han generado incertidumbre y desconfianza”.

“En el 2024, que habrá renovación de la Presidencia de la República, tenemos que mantenernos unidos. Yo he dicho que este ejercicio (encuestas) se agotó, yo me inclino más por las elecciones primarias. Esa es una gran discusión que se va a llevar a cabo en en congreso nacional (de Morena), y mi propuesta ha sido las elecciones primarias, porque creo que el método de encuesta no ha generado certidumbre”, apuntó el legislador.

Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no tiene “ningún preferido ni ninguna preferida” tras ser cuestionado sobre quién sería nominado como candidato presidencial para las elecciones de 2024.

“Se pueden hacer encuestas para elegir a los candidatos, eso está en los estatutos de Morena, se propuso esto porque se tenían que cuidar las elecciones de candidatos para que no metieran la mano quienes estaban en contra del movimiento de transformación”, explicó el presidente sobre el proceso que, aseguró, se utilizará en su partido para la elección del candidato.