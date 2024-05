Candidata de MC en Álvaro Obregón declina a favor de Morena en debate

Esther Mejía Bolaños, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía Álvaro Obregón, declinó a favor de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo durante el debate organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La candidata aseguró que se unía al proyecto de la Cuarta Transformación debido a que es una mujer con palabra, principios y valores por lo que tiene el coraje para trabajar por la demarcación.

En el encuentro también explicó que no sólo se unía al proyecto del candidato en Álvaro Obregón, Javier Joaquín López, sino también de la candidata Clara Brugada.

“Hoy anuncio públicamente que me sumo al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada y también me sumo al proyecto de mi amigo Javier, que yo sé que tú podrás construir junto conmigo todo lo que yo me comprometí y que de la mano contigo podremos crear en Álvaro Obregón los proyectos que yo también he prometido”, señaló.

Con información de López-Dóriga Digital