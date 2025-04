Cancelan presentación de El Komander en Querétaro; autoridades rechazan espectáculos que promueven la violencia

El Komander se une a la lista de artistas del regional mexicano cancelados por las medidas que diversos gobiernos estatales han tomado en contra de los llamados corridos.

Recientemente, el municipio de Ezequiel Montes, en Quéretaro, anunció que el concierto que el intérprete ofrecería este próximo 27 de abril, como parte de las actividades de la Feria del vino, la carne y el Ixtle, ha sido cancelado.

La decisión fue dada a conocer hace unos días, mediante un comunicado oficial que las autoridades estatales publicaron en Facebook.

“En atención a las disposiciones estatales y con el firme propósito de no fomentar espectáculos que promuevan la violencia, se ha tomado la decisión de cancelar la presentación del cantante Alfredo Ríos Meza, conocido como El Komander”.

La cancelación no es un caso aislado. Desde que el show de Los Alegres del Barranco, en Guadalajara, desató controversia al proyectar en pantallas la imagen de líderes del crimen organizado, varios gobiernos estatales y municipales han optado por endurecer su postura ante la música que pueda hacer apología al delito.

«No podemos ni debemos normalizar discursos o expresiones que atenten contra la paz la seguridad y los valores que representan a nuestras familias y comunidad. Nuestro compromiso es y seguirá siendo con el bienestar de nuestras familias, la sana convivencia y la promoción de una cultura que construya».

Pese a la cancelación del concierto de El Komander, las autoridades reiteraron que la Feria de la Carne, el Vino y el Ixtle seguirá en pie, con actividades que “destaquen las tradiciones, identidad y talento local”, por lo que será Conjunto Primavera quien reemplace al cantante.

Hasta el momento, Alfredo Ríos no se ha pronunciado al respecto; no así los fans que se mostraron inconformes con la decisión: «Era lo mejorcito, ni modo», «Mejor ya no hagan nada», «Mejor sin feria», «Apoco apenas se dieron cuenta que toca corridos, si así inicio su carrera», son algunos de los comentarios que se pueden leer.